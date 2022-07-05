https://ria.ru/20220705/omsk-1800515572.html
Омского экс-полицейского обвинили в мошенничестве на 20 миллионов рублей
Омского экс-полицейского обвинили в мошенничестве на 20 миллионов рублей - РИА Новости, 05.07.2022
Омского экс-полицейского обвинили в мошенничестве на 20 миллионов рублей
Перед судом в Омске предстанет бывший сотрудник полиции, который вместе с супругой обвиняется в мошенничестве на 20 миллионов рублей, рассказали журналистам в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:42
2022-07-05T19:42
2022-07-05T20:02
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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Перед судом в Омске предстанет бывший сотрудник полиции, который вместе с супругой обвиняется в мошенничестве на 20 миллионов рублей, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.По данным ведомства, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД и его супруги – бывшей сотрудницы службы судебных приставов. Пара обвиняется в мошенничестве."С апреля 2018 по сентябрь 2019 года обвиняемые, являясь сотрудниками правоохранительных органов, злоупотребляя доверием знакомых, обманным путем под предлогом продажи по заниженной стоимости арестованного имущества – автомобилей и объектов недвижимости – похитили 20 миллионов рублей у 13 потерпевших", - пояснили в пресс-службе, добавив, что следователи установили 20 эпизодов незаконной деятельности супругов.Отмечается, что вину экс-полицейский признал частично, но его супруга отказалась от признания себя виновной. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Супруги уволены из органов. На их имущество наложен арест на общую сумму около 4 миллионов рублей, а также они добровольно возместили ущерб на сумму 2,5 миллиона рублей.Дело направлено в суд для рассмотрения.
https://realty.ria.ru/20220701/zemlya-1799629990.html
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происшествия, жилье, гибдд мвд рф
19:42 05.07.2022 (обновлено: 20:02 05.07.2022)
Омского экс-полицейского обвинили в мошенничестве на 20 миллионов рублей
Омского экс-полицейского обвинили в похищении 20 миллионов рублей у 13 потерпевших
ОМСК, 5 июл - РИА Новости.
Перед судом в Омске предстанет бывший сотрудник полиции, который вместе с супругой обвиняется в мошенничестве на 20 миллионов рублей, рассказали
журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
По данным ведомства, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД
и его супруги – бывшей сотрудницы службы судебных приставов. Пара обвиняется в мошенничестве.
"С апреля 2018 по сентябрь 2019 года обвиняемые, являясь сотрудниками правоохранительных органов, злоупотребляя доверием знакомых, обманным путем под предлогом продажи по заниженной стоимости арестованного имущества – автомобилей и объектов недвижимости – похитили 20 миллионов рублей у 13 потерпевших", - пояснили в пресс-службе, добавив, что следователи установили 20 эпизодов незаконной деятельности супругов.
Отмечается, что вину экс-полицейский признал частично, но его супруга отказалась от признания себя виновной. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Супруги уволены из органов. На их имущество наложен арест на общую сумму около 4 миллионов рублей, а также они добровольно возместили ущерб на сумму 2,5 миллиона рублей.
Дело направлено в суд для рассмотрения.