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Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин
Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин - РИА Новости, 05.07.2022
Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин
ДНР, ведется контрбатарейная борьба, сказал журналистам глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:09
2022-07-05T14:09
2022-07-05T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донбасс
донецк (днр)
ясиноватая
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ДНР, ведется контрбатарейная борьба, сказал журналистам глава республики Денис Пушилин."Украинский режим давно не считает Донбасс своим регионом, поэтому они открыто, не прикрываясь ничем и с пониманием того, что западные СМИ ничего не осветят по обстрелам Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, наносят удары, которые влекут за собой разрушения инфраструктуры... Самое тяжелое для нас - это когда гражданские люди получают ранения, тем более погибают, тем более дети... Это вызывает соответствующую реакцию как у руководства республики, так и у наших военнослужащих, которые принимают все меры... Ведется контрбатарейная работа", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
донецк (днр)
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донбасс, донецк (днр), ясиноватая, ситуация в днр и лнр
Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин
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