https://ria.ru/20220705/obstrely-1800388859.html

Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин

Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин - РИА Новости, 05.07.2022

Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин

ДНР, ведется контрбатарейная борьба, сказал журналистам глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:09

2022-07-05T14:09

2022-07-05T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донбасс

донецк (днр)

ясиноватая

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ДНР, ведется контрбатарейная борьба, сказал журналистам глава республики Денис Пушилин."Украинский режим давно не считает Донбасс своим регионом, поэтому они открыто, не прикрываясь ничем и с пониманием того, что западные СМИ ничего не осветят по обстрелам Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, наносят удары, которые влекут за собой разрушения инфраструктуры... Самое тяжелое для нас - это когда гражданские люди получают ранения, тем более погибают, тем более дети... Это вызывает соответствующую реакцию как у руководства республики, так и у наших военнослужащих, которые принимают все меры... Ведется контрбатарейная работа", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

донецк (днр)

ясиноватая

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донбасс, донецк (днр), ясиноватая, ситуация в днр и лнр