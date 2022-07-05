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Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин
Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин - РИА Новости, 05.07.2022
Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин
ДНР, ведется контрбатарейная борьба, сказал журналистам глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:09
2022-07-05T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донбасс
донецк (днр)
ясиноватая
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ДНР, ведется контрбатарейная борьба, сказал журналистам глава республики Денис Пушилин."Украинский режим давно не считает Донбасс своим регионом, поэтому они открыто, не прикрываясь ничем и с пониманием того, что западные СМИ ничего не осветят по обстрелам Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, наносят удары, которые влекут за собой разрушения инфраструктуры... Самое тяжелое для нас - это когда гражданские люди получают ранения, тем более погибают, тем более дети... Это вызывает соответствующую реакцию как у руководства республики, так и у наших военнослужащих, которые принимают все меры... Ведется контрбатарейная работа", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
донецк (днр)
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в мире, здоровье - общество, донбасс, донецк (днр), ясиноватая, ситуация в днр и лнр
14:09 05.07.2022
 
Подразделения ДНР ведут контрбатарейную борьбу, рассказал Пушилин

Глава ДНР Пушилин: военные принимают меры по прекращению обстрелов городов республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ДНР, ведется контрбатарейная борьба, сказал журналистам глава республики Денис Пушилин.
"Украинский режим давно не считает Донбасс своим регионом, поэтому они открыто, не прикрываясь ничем и с пониманием того, что западные СМИ ничего не осветят по обстрелам Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, наносят удары, которые влекут за собой разрушения инфраструктуры... Самое тяжелое для нас - это когда гражданские люди получают ранения, тем более погибают, тем более дети... Это вызывает соответствующую реакцию как у руководства республики, так и у наших военнослужащих, которые принимают все меры... Ведется контрбатарейная работа", - сказал Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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