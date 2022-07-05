https://ria.ru/20220705/obligatsii-1800505818.html

Путин определил механизм выпуска "замещающих" облигаций

Путин определил механизм выпуска "замещающих" облигаций - РИА Новости, 05.07.2022

Путин определил механизм выпуска "замещающих" облигаций

Президент РФ Владимир Путин своим указом определил механизм выпуска российскими компаниями "замещающих" облигаций. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:06

2022-07-05T19:06

2022-07-05T19:06

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом определил механизм выпуска российскими компаниями "замещающих" облигаций.Речь об указе "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации", который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Документ, в частности, определяет, что обязательства перед владельцами еврооблигаций признаются исполненными надлежащим образом, если российские юридические лица, имеющие обязательства по евробондам, разместят в пользу держателей бондов замещающие облигации, оплата которых осуществляется евробондами, в том числе в случае передачи всех имущественных и иных прав по евробондам российским юрлицам.При этом размер дохода по облигациям, срок выплаты дохода, срок погашения и их номинальная стоимость должны быть аналогичными соответствующим критериям евробондов.Обязательства по евробондам также признаются исполненными, если российские юридические лица выкупят евробонды за счет средств, полученных при размещении облигаций.Обязательства перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, также могут быть исполнены через передачу им замещающих облигаций либо деньгами - в порядке, определенном советом директоров ЦБ.

https://ria.ru/20220705/ogranicheniya-1800490705.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф), владимир путин