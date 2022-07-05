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Нидерланды работают над ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2022
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Нидерланды работают над ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Нидерланды работают над ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2022
Нидерланды работают над ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Нидерланды работают над скорейшей ратификацией протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, заявил во вторник глава МИД королевства Вопке Хукстра. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:16
2022-07-05T15:22
в мире
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Нидерланды работают над скорейшей ратификацией протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, заявил во вторник глава МИД королевства Вопке Хукстра."Кабмин Нидерландов созвал специальное заседание, чтобы ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО... Кабмин усердно работает над его скорейшей ратификацией парламентом Нидерландов. Мы надеемся на тесное сотрудничество в сфере коллективной безопасности с нашими замечательными партнерами - Швецией и Финляндией", - написал Хукстра в своем Twitter.Министр подчеркнул, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит Североатлантический альянс.Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении.Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html
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в мире, швеция, финляндия, нидерланды, нато, twitter
15:16 05.07.2022 (обновлено: 15:22 05.07.2022)
 
Нидерланды работают над ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Нидерланды работают над скорейшей ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Нидерланды работают над скорейшей ратификацией протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, заявил во вторник глава МИД королевства Вопке Хукстра.
"Кабмин Нидерландов созвал специальное заседание, чтобы ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО... Кабмин усердно работает над его скорейшей ратификацией парламентом Нидерландов. Мы надеемся на тесное сотрудничество в сфере коллективной безопасности с нашими замечательными партнерами - Швецией и Финляндией", - написал Хукстра в своем Twitter.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Министр подчеркнул, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит Североатлантический альянс.
Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении.
Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
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