https://ria.ru/20220705/niderlandy-1800420658.html

Нидерланды работают над ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Нидерланды работают над ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2022

Нидерланды работают над ратификацией вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Нидерланды работают над скорейшей ратификацией протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, заявил во вторник глава МИД королевства Вопке Хукстра. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:16

2022-07-05T15:16

2022-07-05T15:22

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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Нидерланды работают над скорейшей ратификацией протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, заявил во вторник глава МИД королевства Вопке Хукстра."Кабмин Нидерландов созвал специальное заседание, чтобы ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО... Кабмин усердно работает над его скорейшей ратификацией парламентом Нидерландов. Мы надеемся на тесное сотрудничество в сфере коллективной безопасности с нашими замечательными партнерами - Швецией и Финляндией", - написал Хукстра в своем Twitter.Министр подчеркнул, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит Североатлантический альянс.Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении.Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html

https://ria.ru/20220705/uyazvimost-1800234232.html

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