https://ria.ru/20220705/nato-1800369197.html
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии - РИА Новости, 05.07.2022
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии
Военное освоение НАТО территорий Швеции и Финляндии приведет к ответной реакции России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее на саммите РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:07
2022-07-05T13:07
2022-07-05T13:07
россия
швеция
финляндия
нато
безопасность
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Военное освоение НАТО территорий Швеции и Финляндии приведет к ответной реакции России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее на саммите альянса обе скандинавские страны были названы кандидатами на вступление в НАТО."Если мы увидим военное освоение со стороны НАТО территорий Финляндии и Швеции, это будет приводить к ответной реакции России", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".Парламентарий подчеркнул, что "противодействие со стороны России не заставит себя ждать", если альянс предпримет действия в военной области. Он подчеркнул, что в таком случае все будет происходить в непосредственной близости от российских границ.
https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, финляндия, нато, безопасность, совет федерации рф, константин косачев
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии
Сенатор Косачев пообещал ответ России в случае освоения НАТО территорий Швеции и Финляндии