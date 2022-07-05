https://ria.ru/20220705/nato-1800369197.html

Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии

Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии - РИА Новости, 05.07.2022

Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии

Военное освоение НАТО территорий Швеции и Финляндии приведет к ответной реакции России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее на саммите РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:07

2022-07-05T13:07

2022-07-05T13:07

россия

швеция

финляндия

нато

безопасность

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Военное освоение НАТО территорий Швеции и Финляндии приведет к ответной реакции России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее на саммите альянса обе скандинавские страны были названы кандидатами на вступление в НАТО."Если мы увидим военное освоение со стороны НАТО территорий Финляндии и Швеции, это будет приводить к ответной реакции России", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".Парламентарий подчеркнул, что "противодействие со стороны России не заставит себя ждать", если альянс предпримет действия в военной области. Он подчеркнул, что в таком случае все будет происходить в непосредственной близости от российских границ.

https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html

россия

швеция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, швеция, финляндия, нато, безопасность, совет федерации рф, константин косачев