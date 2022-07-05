Рейтинг@Mail.ru
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/nato-1800369197.html
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии - РИА Новости, 05.07.2022
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии
Военное освоение НАТО территорий Швеции и Финляндии приведет к ответной реакции России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее на саммите РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:07
2022-07-05T13:07
россия
швеция
финляндия
нато
безопасность
совет федерации рф
константин косачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Военное освоение НАТО территорий Швеции и Финляндии приведет к ответной реакции России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее на саммите альянса обе скандинавские страны были названы кандидатами на вступление в НАТО."Если мы увидим военное освоение со стороны НАТО территорий Финляндии и Швеции, это будет приводить к ответной реакции России", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".Парламентарий подчеркнул, что "противодействие со стороны России не заставит себя ждать", если альянс предпримет действия в военной области. Он подчеркнул, что в таком случае все будет происходить в непосредственной близости от российских границ.
https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html
россия
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, финляндия, нато, безопасность, совет федерации рф, константин косачев
13:07 05.07.2022
 
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии

Сенатор Косачев пообещал ответ России в случае освоения НАТО территорий Швеции и Финляндии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Военное освоение НАТО территорий Швеции и Финляндии приведет к ответной реакции России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее на саммите альянса обе скандинавские страны были названы кандидатами на вступление в НАТО.
"Если мы увидим военное освоение со стороны НАТО территорий Финляндии и Швеции, это будет приводить к ответной реакции России", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
Парламентарий подчеркнул, что "противодействие со стороны России не заставит себя ждать", если альянс предпримет действия в военной области. Он подчеркнул, что в таком случае все будет происходить в непосредственной близости от российских границ.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 08:34
Базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят под удар их жителей, заявил Володин
 
РоссияШвецияФинляндияНАТОБезопасностьСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала