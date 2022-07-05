Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники
Тамбовский Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в кафе, где отравились выпускники
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тамбовской области выявили грубые нарушения в кафе, где отравились выпускники и их родители, сообщила РИА Новости пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.
"При проведении эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения в работе предприятия общественного питания - кафе "Семейный очаг", - комментирует пресс-служба Роспотребнадзора.
В частности, руководство кафе не уведомило региональные власти о начале работы, в кафе не было цехового деления, пересекались потоки сырой и готовой продукции, не было документов на товар, нарушалась технология производства блюд, приготовлением и раздачей блюд занимались люди, которые не работали в кафе и не имели медицинских книжек.
"Роспотребнадзор сейчас собирает материалы для подачи иска в суд в защиту пострадавших от деятельности кафе "Семейный очаг", - информирует ведомство.
Одиннадцатиклассники рассказовской СОШ №4 29 июня праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг". Со следующего дня у родителей и детей появились признаки пищевого отравления. Под наблюдением врачей находятся 76 человек, из них 34 ребёнка. У отравившихся диагностировали сальмонеллез. Рассказовский районный суд Тамбовской области на месяц приостановил деятельность кафе.