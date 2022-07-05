https://ria.ru/20220705/narusheniya-1800524757.html

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники - РИА Новости, 05.07.2022

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тамбовской области выявили грубые нарушения в кафе, где отравились выпускники и их родители, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:15

2022-07-05T20:15

2022-07-05T20:15

происшествия

здоровье - общество

тамбовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тамбовской области выявили грубые нарушения в кафе, где отравились выпускники и их родители, сообщила РИА Новости пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.В частности, руководство кафе не уведомило региональные власти о начале работы, в кафе не было цехового деления, пересекались потоки сырой и готовой продукции, не было документов на товар, нарушалась технология производства блюд, приготовлением и раздачей блюд занимались люди, которые не работали в кафе и не имели медицинских книжек."Роспотребнадзор сейчас собирает материалы для подачи иска в суд в защиту пострадавших от деятельности кафе "Семейный очаг", - информирует ведомство.Одиннадцатиклассники рассказовской СОШ №4 29 июня праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг". Со следующего дня у родителей и детей появились признаки пищевого отравления. Под наблюдением врачей находятся 76 человек, из них 34 ребёнка. У отравившихся диагностировали сальмонеллез. Рассказовский районный суд Тамбовской области на месяц приостановил деятельность кафе.

https://ria.ru/20220628/otravlenie-1798602650.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, тамбовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)