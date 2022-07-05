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Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники - РИА Новости, 05.07.2022
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Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники - РИА Новости, 05.07.2022
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тамбовской области выявили грубые нарушения в кафе, где отравились выпускники и их родители, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:15
2022-07-05T20:15
происшествия
здоровье - общество
тамбовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тамбовской области выявили грубые нарушения в кафе, где отравились выпускники и их родители, сообщила РИА Новости пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.В частности, руководство кафе не уведомило региональные власти о начале работы, в кафе не было цехового деления, пересекались потоки сырой и готовой продукции, не было документов на товар, нарушалась технология производства блюд, приготовлением и раздачей блюд занимались люди, которые не работали в кафе и не имели медицинских книжек."Роспотребнадзор сейчас собирает материалы для подачи иска в суд в защиту пострадавших от деятельности кафе "Семейный очаг", - информирует ведомство.Одиннадцатиклассники рассказовской СОШ №4 29 июня праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг". Со следующего дня у родителей и детей появились признаки пищевого отравления. Под наблюдением врачей находятся 76 человек, из них 34 ребёнка. У отравившихся диагностировали сальмонеллез. Рассказовский районный суд Тамбовской области на месяц приостановил деятельность кафе.
https://ria.ru/20220628/otravlenie-1798602650.html
тамбовская область
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происшествия, здоровье - общество, тамбовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
20:15 05.07.2022
 
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе, где отравились выпускники

Тамбовский Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в кафе, где отравились выпускники

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тамбовской области выявили грубые нарушения в кафе, где отравились выпускники и их родители, сообщила РИА Новости пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.
"При проведении эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения в работе предприятия общественного питания - кафе "Семейный очаг", - комментирует пресс-служба Роспотребнадзора.
В частности, руководство кафе не уведомило региональные власти о начале работы, в кафе не было цехового деления, пересекались потоки сырой и готовой продукции, не было документов на товар, нарушалась технология производства блюд, приготовлением и раздачей блюд занимались люди, которые не работали в кафе и не имели медицинских книжек.
"Роспотребнадзор сейчас собирает материалы для подачи иска в суд в защиту пострадавших от деятельности кафе "Семейный очаг", - информирует ведомство.
Одиннадцатиклассники рассказовской СОШ №4 29 июня праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг". Со следующего дня у родителей и детей появились признаки пищевого отравления. Под наблюдением врачей находятся 76 человек, из них 34 ребёнка. У отравившихся диагностировали сальмонеллез. Рассказовский районный суд Тамбовской области на месяц приостановил деятельность кафе.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоТамбовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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