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Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/nagrady-1800244406.html
Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации
Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022
Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T05:15
2022-07-05T05:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
центральный военный округ
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили журналистам в Минобороны России.Отмечается, что награды получили военнослужащие соединения танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Среди наград ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и Жукова."Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы чествуем лучших сынов нашего Отечества – великой России. Я верю в вас, верю то, что вместе мы выполним с честью все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми", - отметил Лапин.
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безопасность, россия, центральный военный округ
05:15 05.07.2022 (обновлено: 05:16 05.07.2022)
 
Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации

Командующий ЦВО Лапин вручил награды военным, проявившим мужество и героизм в спецоперации

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Командующий войсками Центрального военного округа Герой России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что награды получили военнослужащие соединения танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Среди наград ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и Жукова.
"Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы чествуем лучших сынов нашего Отечества – великой России. Я верю в вас, верю то, что вместе мы выполним с честью все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми", - отметил Лапин.
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