05:15 05.07.2022 (обновлено: 05:16 05.07.2022)
Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации
Командующий ЦВО Лапин вручил награды военным, проявившим мужество и героизм в спецоперации
© AP PhotoРоссийские военнослужащие
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Командующий войсками Центрального военного округа Герой России генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что награды получили военнослужащие соединения танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Среди наград ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и Жукова.
"Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы чествуем лучших сынов нашего Отечества – великой России. Я верю в вас, верю то, что вместе мы выполним с честью все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми", - отметил Лапин.