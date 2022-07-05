https://ria.ru/20220705/nagrady-1800244406.html

Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации

Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022

Командующий ЦВО вручил награды военным, проявившим мужество в спецоперации

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T05:15

2022-07-05T05:15

2022-07-05T05:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

центральный военный округ

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили журналистам в Минобороны России.Отмечается, что награды получили военнослужащие соединения танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Среди наград ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу" и Жукова."Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы чествуем лучших сынов нашего Отечества – великой России. Я верю в вас, верю то, что вместе мы выполним с честью все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми", - отметил Лапин.

https://ria.ru/20220704/nagrada-1799996141.html

россия

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Максим Горбачев

безопасность, россия, центральный военный округ