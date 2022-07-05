https://ria.ru/20220705/lnr-1800531360.html

Президент Абхазии поздравил главу ЛНР с освобождением республики

Президент Абхазии поздравил главу ЛНР с освобождением республики - РИА Новости, 05.07.2022

Президент Абхазии поздравил главу ЛНР с освобождением республики

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил по телефону главу Луганской Народной республики Леонида Пасечника с освобождением всей территории ЛНР, сообщает во... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:55

2022-07-05T20:55

2022-07-05T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

аслан бжания

леонид пасечник

сергей шойгу

луганская народная республика

абхазия

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СУХУМ, 5 июл – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил по телефону главу Луганской Народной республики Леонида Пасечника с освобождением всей территории ЛНР, сообщает во вторник пресс-служба абхазского лидера."Состоялся телефонный разговор президента Абхазии Аслана Бжании с главой Луганской Народной республики Леонидом Пасечником. Аслан Бжания поздравил Леонида Пасечника с освобождением территории ЛНР и выразил уверенность, что при поддержке Российской Федерации в кратчайшие сроки будет налажена мирная жизнь", - говорится в сообщении.В свою очередь Пасечник поблагодарил Бжанию за признание независимости ЛНР и за поддержку, которую оказывает руководство и народ Абхазии. "Президент Абхазии и глава ЛНР подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 25 февраля 2022 года.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220705/lnr-1800445339.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, здоровье - общество, аслан бжания, леонид пасечник, сергей шойгу, луганская народная республика, абхазия, россия, вооруженные силы рф