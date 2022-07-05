Президент Абхазии поздравил главу ЛНР с освобождением республики
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу ЛНР Пасечника с освобождением республики
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске . Архивное фото
СУХУМ, 5 июл – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил по телефону главу Луганской Народной республики Леонида Пасечника с освобождением всей территории ЛНР, сообщает во вторник пресс-служба абхазского лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Абхазии Аслана Бжании с главой Луганской Народной республики Леонидом Пасечником. Аслан Бжания поздравил Леонида Пасечника с освобождением территории ЛНР и выразил уверенность, что при поддержке Российской Федерации в кратчайшие сроки будет налажена мирная жизнь", - говорится в сообщении.
В свою очередь Пасечник поблагодарил Бжанию за признание независимости ЛНР и за поддержку, которую оказывает руководство и народ Абхазии. "Президент Абхазии и глава ЛНР подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 25 февраля 2022 года.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".