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Украинские силовики обстреляли населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/kurskaya-1800249754.html
Украинские силовики обстреляли населенные пункты в Курской области
Украинские силовики обстреляли населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские силовики обстреляли населенные пункты в Курской области
Приграничные села и деревни Глушковского района Курской области снова оказались под обстрелом, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:24
2022-07-05T10:13
курская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приграничные села и деревни Глушковского района Курской области снова оказались под обстрелом, сообщил глава региона Роман Старовойт."Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже", — написал губернатор в Telegram-канале.Третьего июля Минобороны сообщило, что украинские войска в ночь на воскресенье преднамеренно обстреляли территории Курской и Белгородской областей, используя ракеты "Точка-У" и беспилотники "Рейс". Удар наносился по жилым кварталам, где нет военных объектов.При обстреле Белгорода погибли четыре человека — трое граждан Украины и один россиянин. Частично разрушены 11 многоквартирных домов и около 40 частных построек.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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курская область, происшествия
07:24 05.07.2022 (обновлено: 10:13 05.07.2022)
 
Украинские силовики обстреляли населенные пункты в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничных населенных пунктов

© Фото : официальный телеграм-канал губернатора Курской областиПоследствия обстрела села Гордеевка Курской области
Последствия обстрела села Гордеевка Курской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : официальный телеграм-канал губернатора Курской области
Последствия обстрела села Гордеевка Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приграничные села и деревни Глушковского района Курской области снова оказались под обстрелом, сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже", — написал губернатор в Telegram-канале.
Третьего июля Минобороны сообщило, что украинские войска в ночь на воскресенье преднамеренно обстреляли территории Курской и Белгородской областей, используя ракеты "Точка-У" и беспилотники "Рейс". Удар наносился по жилым кварталам, где нет военных объектов.
При обстреле Белгорода погибли четыре человека — трое граждан Украины и один россиянин. Частично разрушены 11 многоквартирных домов и около 40 частных построек.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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