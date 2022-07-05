https://ria.ru/20220705/kurs-1800457788.html
Курс доллара поднялся выше 62 рублей
Курс доллара поднялся выше 62 рублей - РИА Новости, 05.07.2022
Курс доллара поднялся выше 62 рублей
Рубль усилил снижение к доллару в ходе торгов вторника - американская валюта поднималась выше 62 рублей впервые с 3 июня, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:35
2022-07-05T16:35
2022-07-05T16:44
курс доллара
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль усилил снижение к доллару в ходе торгов вторника - американская валюта поднималась выше 62 рублей впервые с 3 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.38 мск рос на 6,79 рубля (более чем на 12%) - до 62,03 рубля, евро - на 6,06 рубля (более чем на 10,5%), до 63,81 рубля. Ранее в ходе торгов вторника евро поднимался выше 64 рублей впервые с 8 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:35 05.07.2022 (обновлено: 16:44 05.07.2022)
Курс доллара поднялся выше 62 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей впервые с 3 июня