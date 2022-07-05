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Курс доллара поднялся выше 60 рублей
Курс доллара поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 05.07.2022
Курс доллара поднялся выше 60 рублей
Рубль в ходе торгов вторника продолжает усиленно ослабляться: доллар поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня, евро вырос выше 62 рублей, также впервые с 10... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:14
2022-07-05T13:14
2022-07-05T13:20
россия
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курс доллара
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль в ходе торгов вторника продолжает усиленно ослабляться: доллар поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня, евро вырос выше 62 рублей, также впервые с 10 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.15 мск рос на 4,75 рубля (на 9%), до 59,99 рубля, евро – на 3,71 рубля (на 6,5%), до 61,46 рубля. При этом чуть ранее в ходе торгов евро поднимался выше отметки в 62 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:14 05.07.2022 (обновлено: 13:20 05.07.2022)
Курс доллара поднялся выше 60 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня