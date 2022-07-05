https://ria.ru/20220705/kurs-1800371066.html

Курс доллара поднялся выше 60 рублей

Курс доллара поднялся выше 60 рублей - РИА Новости, 05.07.2022

Курс доллара поднялся выше 60 рублей

Рубль в ходе торгов вторника продолжает усиленно ослабляться: доллар поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня, евро вырос выше 62 рублей, также впервые с 10... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:14

2022-07-05T13:14

2022-07-05T13:20

россия

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курс доллара

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль в ходе торгов вторника продолжает усиленно ослабляться: доллар поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня, евро вырос выше 62 рублей, также впервые с 10 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.15 мск рос на 4,75 рубля (на 9%), до 59,99 рубля, евро – на 3,71 рубля (на 6,5%), до 61,46 рубля. При этом чуть ранее в ходе торгов евро поднимался выше отметки в 62 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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