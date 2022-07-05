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Курс доллара поднялся выше 58 рублей
Курс доллара поднялся выше 58 рублей - РИА Новости, 05.07.2022
Курс доллара поднялся выше 58 рублей
Рубль усилил снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 58 рублей впервые с 14 июня, европейская торгуется выше 59 рублей впервые с 20 июня,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:19
2022-07-05T11:19
2022-07-05T12:12
курс доллара
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль усилил снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 58 рублей впервые с 14 июня, европейская торгуется выше 59 рублей впервые с 20 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 12.08 мск растет на 2,88 рубля - до 58,12 рубля, евро - на 2,12 рубля, до 59,87 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:19 05.07.2022 (обновлено: 12:12 05.07.2022)
Курс доллара поднялся выше 58 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 58 рублей впервые с 14 июня