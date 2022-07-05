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Сенатор не исключил возвращения части антиковидных ограничений осенью - РИА Новости, 05.07.2022
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Сенатор не исключил возвращения части антиковидных ограничений осенью
Сенатор не исключил возвращения части антиковидных ограничений осенью - РИА Новости, 05.07.2022
Сенатор не исключил возвращения части антиковидных ограничений осенью
Эксперты называют прививки единственным действенным методом профилактики и предупреждения возвращения пандемии, в противном случае осенью возможна новая волна... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:58
2022-07-05T10:58
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владимир круглый
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты называют прививки единственным действенным методом профилактики и предупреждения возвращения пандемии, в противном случае осенью возможна новая волна COVID и возвращение части антиковидных ограничений, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Даже за последнюю неделю в Москве в полтора раза выросло количество заболевших. Эксперты не исключают, что осенью может быть новая волна ковид", - сказал Круглый РИА Новости во вторник. По его словам, "можно предположить, что эта волна будет легче, чем штамм "дельта".Комментируя снятие в РФ коронавирусных ограничений, сенатор отметил, что сейчас ситуация достаточно благоприятная. "Как она будет развиваться дальше - это трудно сказать", - добавил он. При этом Круглый подчеркнул, что "единственным методом профилактики ковида, его более легкого течения остается вакцинация".Законодатель полагает, что если очередная волна коронавируса придет осенью, "возможно, могут вернуться некоторые ограничительные меры, такие как масочный режим, ограничение количества граждан в закрытых помещениях". Круглый добавил, что такое развитие событий возможно при неблагоприятном течении ситуации. В то же время он полагает, что накоплен опыт по борьбе с ковидом. По мнению законодателя, в России не должно быть столь жестких ограничительных мер, как локдаун.
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общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, владимир круглый, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:58 05.07.2022
 
Сенатор не исключил возвращения части антиковидных ограничений осенью

Сенатор Круглый призвал привиться от COVID-19, чтобы избежать возвращения ограничений

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты называют прививки единственным действенным методом профилактики и предупреждения возвращения пандемии, в противном случае осенью возможна новая волна COVID и возвращение части антиковидных ограничений, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Даже за последнюю неделю в Москве в полтора раза выросло количество заболевших. Эксперты не исключают, что осенью может быть новая волна ковид", - сказал Круглый РИА Новости во вторник. По его словам, "можно предположить, что эта волна будет легче, чем штамм "дельта".
Комментируя снятие в РФ коронавирусных ограничений, сенатор отметил, что сейчас ситуация достаточно благоприятная. "Как она будет развиваться дальше - это трудно сказать", - добавил он. При этом Круглый подчеркнул, что "единственным методом профилактики ковида, его более легкого течения остается вакцинация".
Законодатель полагает, что если очередная волна коронавируса придет осенью, "возможно, могут вернуться некоторые ограничительные меры, такие как масочный режим, ограничение количества граждан в закрытых помещениях". Круглый добавил, что такое развитие событий возможно при неблагоприятном течении ситуации. В то же время он полагает, что накоплен опыт по борьбе с ковидом. По мнению законодателя, в России не должно быть столь жестких ограничительных мер, как локдаун.
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