https://ria.ru/20220705/kontrol-1800296246.html

В Приамурье предложили сократить сроки контроля в пунктах пропуска

В Приамурье предложили сократить сроки контроля в пунктах пропуска - РИА Новости, 05.07.2022

В Приамурье предложили сократить сроки контроля в пунктах пропуска

Глава Амурской области Василий Орлов на выездном совещании секретаря Совбеза РФ предложил сократить сроки контроля в пунктах пропуска РФ, внедрить цифровые... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:42

2022-07-05T10:42

2022-07-05T10:42

амурская область

россия

экономика

дальний восток

амурская область

хабаровск

хабаровский край

николай патрушев

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов на выездном совещании секретаря Совбеза РФ предложил сократить сроки контроля в пунктах пропуска РФ, внедрить цифровые инструменты и перевести часть пунктов на круглосуточную работу.Орлов принял участие в выездном совещании в Хабаровске, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Губернатор Приамурья отметил, что в регионе установлено девять пунктов пропуска, из них на сегодняшний день работают только пять."С 2020 года в условиях пандемии у нас достаточно осложнилась ситуация с грузовыми перевозками на российско-китайской госгранице. В связи с этим увеличились временные и финансовые потери российских компаний и, как следствие, возросла стоимость товаров для конечного потребителя. Для обеспечения бесперебойных международных перевозок и стабилизации цен мы предложили сократить нормативные сроки пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля в пунктах пропуска РФ, внедрить на государственном уровне в данную работу современные цифровые инструменты, а также перевести часть пунктов на круглосуточный режим работы", - приводит правительство региона слова Орлова.На совещании было отмечено, что в целом из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке работают 58. Более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, их реконструкция является приоритетной.Кроме того, на совещании были затронуты вопросы общественной, государственной и экономической безопасности в условиях сложившейся международной обстановки. Обсуждены результаты выполнения решения Совета безопасности России по вопросу "О модернизации социально-экономической сферы приграничных муниципалитетов".Также участники обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе износ энергетической инфраструктуры и наличие изолированных энергорайонов с автономной генерацией, работающей на привозном топливе. В числе приоритетных остаются задачи газификации региона, обеспечения промышленной безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, поиска новых рынков сбыта энергоресурсов.

https://ria.ru/20220705/perekhody-1800261841.html

https://ria.ru/20220622/poezda-1797239768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, дальний восток, амурская область, хабаровск, хабаровский край, николай патрушев, василий орлов (губернатор)