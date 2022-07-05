https://ria.ru/20220705/kobzon-1800308589.html
Суд счел законной продажу должником Кобзона двух машин за 200 тысяч рублей
Суд счел законной продажу должником Кобзона двух машин за 200 тысяч рублей - РИА Новости, 05.07.2022
Суд счел законной продажу должником Кобзона двух машин за 200 тысяч рублей
Арбитражный суд Ставропольского края счел законным продажу автомобилей Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito за 100 тысяч рублей каждый бизнесменом-банкротом РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:17
2022-07-05T12:17
2022-07-05T12:17
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Ставропольского края счел законным продажу автомобилей Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito за 100 тысяч рублей каждый бизнесменом-банкротом Вагифом Пейсаховым. Он известен тем, что проиграл в карты одолженные у Иосифа Кобзона 20 миллионов долларов.Как следует из опубликованных определений, суд отклонил два заявления Сергея Сергеева, финансового управляющего Пейсахова, требовавшего признать состоявшиеся в один день сделки недействительными и взыскать денежные средства в конкурсную массу.За Rolls-Royce 2007 года выпуска Сергеев просил взыскать с покупателя около 8,8 миллиона рублей, за Mercedes 2006 года выпуска – 449 тысяч рублей. По мнению управляющего, продажа в мае 2016 года машин по заниженной цене состоялась, когда у Пейсахова уже были неисполненные обязательства, с целью нанести материальный вред кредиторам.Суд, отказывая Сергееву, указал, что банкротство Пейсахова было возбуждено в январе 2019 года, за пределами трехлетнего периода подозрительности, "поэтому у финансового управляющего отсутствует материальное право оспаривать сделку". Пейсахов в 2014 году сообщил Кобзону, что не сможет вернуть одолженные у него 20 миллионов долларов, так как все деньги проиграл в покер. По заявлению Кобзона полиция возбудила дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги. Одинцовский суд в сентябре 2016 года приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы.Арбитражный суд в Ставрополе признал Пейсахова банкротом в сентябре 2020 года по заявлению вдовы Кобзона – Нинели Кобзон. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов Пейсахова задолженность перед ней в 1,6 миллиарда рублей.Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в 2018 году на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20200418/1570238122.html
https://ria.ru/20220705/razin-1800283173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, иосиф кобзон, шоу-бизнес, суды, ставрополь
Суд счел законной продажу должником Кобзона двух машин за 200 тысяч рублей
Суд счел законной продажу должником Кобзона Rolls-Royce и Mercedes за 200 тысяч рублей
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Ставропольского края счел законным продажу автомобилей Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito за 100 тысяч рублей каждый бизнесменом-банкротом Вагифом Пейсаховым. Он известен тем, что проиграл в карты одолженные у Иосифа Кобзона 20 миллионов долларов.
Как следует из опубликованных определений, суд отклонил два заявления Сергея Сергеева, финансового управляющего Пейсахова, требовавшего признать состоявшиеся в один день сделки недействительными и взыскать денежные средства в конкурсную массу.
За Rolls-Royce 2007 года выпуска Сергеев просил взыскать с покупателя около 8,8 миллиона рублей, за Mercedes 2006 года выпуска – 449 тысяч рублей. По мнению управляющего, продажа в мае 2016 года машин по заниженной цене состоялась, когда у Пейсахова уже были неисполненные обязательства, с целью нанести материальный вред кредиторам.
Суд, отказывая Сергееву, указал, что банкротство Пейсахова было возбуждено в январе 2019 года, за пределами трехлетнего периода подозрительности, "поэтому у финансового управляющего отсутствует материальное право оспаривать сделку".
Пейсахов в 2014 году сообщил Кобзону, что не сможет вернуть одолженные у него 20 миллионов долларов, так как все деньги проиграл в покер. По заявлению Кобзона полиция возбудила дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги. Одинцовский суд в сентябре 2016 года приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы.
Арбитражный суд в Ставрополе признал Пейсахова банкротом в сентябре 2020 года по заявлению вдовы Кобзона – Нинели Кобзон. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов Пейсахова задолженность перед ней в 1,6 миллиарда рублей.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в 2018 году на 81-м году жизни после продолжительной болезни.