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Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест откроют в Химках
Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест откроют в Химках - РИА Новости, 05.07.2022
Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест откроют в Химках
Производственный кластер, который обеспечит 80 тысяч рабочих мест, создадут в Химках. Особое внимание будет уделено сферам IT и медицины. Проект разработали... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:08
2022-07-05T19:08
2022-07-05T19:08
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Производственный кластер, который обеспечит 80 тысяч рабочих мест, создадут в Химках. Особое внимание будет уделено сферам IT и медицины. Проект разработали специалисты в "Сколкове", сообщил телеканал "360".Кластер появится в северо-западной промзоне, площадь которой составляет 332 гектара. Сейчас в промзоне работает всего несколько предприятий, некоторые здания пустуют. Однако вскоре здесь должен появиться современный производственный кластер, который объединит производство, науку и образование.Территорию будущего кластера посетил глава округа Дмитрий Волошин."В данный момент работает межведомственная комиссия по проверке законности нахождения тех или иных предприятий на данной территории. Впереди большая кропотливая работа, которая нужна для реализации этого проекта", – рассказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Производственный кластер, который обеспечит 80 тысяч рабочих мест, создадут в Химках. Особое внимание будет уделено сферам IT и медицины. Проект разработали специалисты в "Сколкове", сообщил телеканал "360"
.
Кластер появится в северо-западной промзоне, площадь которой составляет 332 гектара. Сейчас в промзоне работает всего несколько предприятий, некоторые здания пустуют. Однако вскоре здесь должен появиться современный производственный кластер, который объединит производство, науку и образование.
Территорию будущего кластера посетил глава округа Дмитрий Волошин.
"В данный момент работает межведомственная комиссия по проверке законности нахождения тех или иных предприятий на данной территории. Впереди большая кропотливая работа, которая нужна для реализации этого проекта", – рассказал он.