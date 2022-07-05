https://ria.ru/20220705/klaster-1800506069.html

Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест откроют в Химках

Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест откроют в Химках - РИА Новости, 05.07.2022

Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест откроют в Химках

Производственный кластер, который обеспечит 80 тысяч рабочих мест, создадут в Химках. Особое внимание будет уделено сферам IT и медицины. Проект разработали... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:08

2022-07-05T19:08

2022-07-05T19:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800503539_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5b95bbb33a726ecdb92a1333d70d999c.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Производственный кластер, который обеспечит 80 тысяч рабочих мест, создадут в Химках. Особое внимание будет уделено сферам IT и медицины. Проект разработали специалисты в "Сколкове", сообщил телеканал "360".Кластер появится в северо-западной промзоне, площадь которой составляет 332 гектара. Сейчас в промзоне работает всего несколько предприятий, некоторые здания пустуют. Однако вскоре здесь должен появиться современный производственный кластер, который объединит производство, науку и образование.Территорию будущего кластера посетил глава округа Дмитрий Волошин."В данный момент работает межведомственная комиссия по проверке законности нахождения тех или иных предприятий на данной территории. Впереди большая кропотливая работа, которая нужна для реализации этого проекта", – рассказал он.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)