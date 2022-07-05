https://ria.ru/20220705/kair-1800554938.html

Метро Каира извинилось перед художником из России из-за плагиата его работ

Метро Каира извинилось перед художником из России из-за плагиата его работ - РИА Новости, 05.07.2022

Метро Каира извинилось перед художником из России из-за плагиата его работ

Метро Каира принесло извинения российскому художнику за инцидент с плагиатом его работ на одной из станций и заявило о намерении судиться с египетской... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:57

2022-07-05T23:57

2022-07-05T23:57

гада вали

каир (город)

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КАИР, 5 июл – РИА Новости. Метро Каира принесло извинения российскому художнику за инцидент с плагиатом его работ на одной из станций и заявило о намерении судиться с египетской художницей, присвоившей изображения, заявили в операторе третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo.Российский художник Георгий Курасов заявил в среду РИА Новости, что четыре его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро "Женский факультет" в Каире, но под авторством египетской художницы Гады Вали. По словам Курасова, Вали сделала на компьютере коллаж из его картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию.В заявлении RATP и Национального управления туннелей сообщается, что контракт с компанией Гады Вали был разорван в марте по ряду причин, не относящихся к ситуации с плагиатом."Подчеркиваем, что RATP и Управление не знали о том, что изображения нелегально заимствованы из работ российского художника. Мы выступаем против нарушения прав на интеллектуальную собственность в любой форме", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Отмечается, что в данный момент чиновники изучают варианты юридических мер в отношении компании Вали, а изображения на станции "будут заменены"."Приносим извинения российскому художнику Георгию Курасову и общественности за этот инцидент", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220630/tretyakovka-1799376538.html

https://ria.ru/20220624/vystavki-1797798346.html

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гада вали, каир (город)