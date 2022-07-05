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Метро Каира извинилось перед художником из России из-за плагиата его работ - РИА Новости, 05.07.2022
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Метро Каира извинилось перед художником из России из-за плагиата его работ
Метро Каира извинилось перед художником из России из-за плагиата его работ - РИА Новости, 05.07.2022
Метро Каира извинилось перед художником из России из-за плагиата его работ
Метро Каира принесло извинения российскому художнику за инцидент с плагиатом его работ на одной из станций и заявило о намерении судиться с египетской... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:57
2022-07-05T23:57
гада вали
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КАИР, 5 июл – РИА Новости. Метро Каира принесло извинения российскому художнику за инцидент с плагиатом его работ на одной из станций и заявило о намерении судиться с египетской художницей, присвоившей изображения, заявили в операторе третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo.Российский художник Георгий Курасов заявил в среду РИА Новости, что четыре его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро "Женский факультет" в Каире, но под авторством египетской художницы Гады Вали. По словам Курасова, Вали сделала на компьютере коллаж из его картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию.В заявлении RATP и Национального управления туннелей сообщается, что контракт с компанией Гады Вали был разорван в марте по ряду причин, не относящихся к ситуации с плагиатом."Подчеркиваем, что RATP и Управление не знали о том, что изображения нелегально заимствованы из работ российского художника. Мы выступаем против нарушения прав на интеллектуальную собственность в любой форме", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Отмечается, что в данный момент чиновники изучают варианты юридических мер в отношении компании Вали, а изображения на станции "будут заменены"."Приносим извинения российскому художнику Георгию Курасову и общественности за этот инцидент", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220630/tretyakovka-1799376538.html
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гада вали, каир (город)
23:57 05.07.2022
 
Метро Каира извинилось перед художником из России из-за плагиата его работ

Метро Каира извинилось перед художником из России Курасовым из-за плагиата его работ

© Flickr / modenadude Метро Каира
Метро Каира - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Flickr / modenadude
Метро Каира. Архивное фото
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КАИР, 5 июл – РИА Новости. Метро Каира принесло извинения российскому художнику за инцидент с плагиатом его работ на одной из станций и заявило о намерении судиться с египетской художницей, присвоившей изображения, заявили в операторе третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo.
Российский художник Георгий Курасов заявил в среду РИА Новости, что четыре его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро "Женский факультет" в Каире, но под авторством египетской художницы Гады Вали. По словам Курасова, Вали сделала на компьютере коллаж из его картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию.
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи Березовая роща (1879 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 19:17Культура
Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров
В заявлении RATP и Национального управления туннелей сообщается, что контракт с компанией Гады Вали был разорван в марте по ряду причин, не относящихся к ситуации с плагиатом.
"Подчеркиваем, что RATP и Управление не знали о том, что изображения нелегально заимствованы из работ российского художника. Мы выступаем против нарушения прав на интеллектуальную собственность в любой форме", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Отмечается, что в данный момент чиновники изучают варианты юридических мер в отношении компании Вали, а изображения на станции "будут заменены".
"Приносим извинения российскому художнику Георгию Курасову и общественности за этот инцидент", - говорится в заявлении.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:46Культура
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Гада ВалиКаир (город)
 
 
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