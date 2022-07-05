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В саратовском детском лагере произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости, 05.07.2022
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В саратовском детском лагере произошла вспышка кишечной инфекции
В саратовском детском лагере произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости, 05.07.2022
В саратовском детском лагере произошла вспышка кишечной инфекции
Девять случаев острой кишечной инфекции выявили в оздоровительном лагере "Восход" в Саратове, всех детей отправили домой, в учреждении проведут дезинфекцию,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:18
2022-07-05T16:18
происшествия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дети
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Девять случаев острой кишечной инфекции выявили в оздоровительном лагере "Восход" в Саратове, всех детей отправили домой, в учреждении проведут дезинфекцию, сообщила областная прокуратура."Пятого июля 2022 года девять детей одного из отрядов, которые заехали 1 июля, почувствовали недомогание. Им незамедлительно оказана медицинская помощь. Никому из заболевших госпитализация не потребовалась, ребята отправлены домой. У сотрудников лагеря инфекции не выявлено. В настоящее время в лагере проводятся противоэпидемические мероприятия с последующим контролем", - говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства, районная прокуратура проводит проверку, всех детей отпустили домой, а лагерь временно закрывается на дезинфекцию.Управление Роспотребнадзора по региону в свою очередь сообщило, что проводит эпидемиологическое расследование. "С целью организации и проведения противоэпидемических, профилактических мероприятий выданы предписания на проведение лабораторных исследований лиц, контактировавших с заболевшими, персонала пищеблока, проб пищевой продукции и смывов внешней среды, а также на проведение заключительной дезинфекции всей территории лагеря с контролем эффективности. За всеми воспитанниками и персоналом лагеря установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220621/lager-1797025805.html
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происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дети
16:18 05.07.2022
 
В саратовском детском лагере произошла вспышка кишечной инфекции

Прокуратура: в лагере "Восход" в Саратове выявили девять случаев острой кишечной инфекции

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкДети в больнице
Дети в больнице - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Дети в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Девять случаев острой кишечной инфекции выявили в оздоровительном лагере "Восход" в Саратове, всех детей отправили домой, в учреждении проведут дезинфекцию, сообщила областная прокуратура.
"Пятого июля 2022 года девять детей одного из отрядов, которые заехали 1 июля, почувствовали недомогание. Им незамедлительно оказана медицинская помощь. Никому из заболевших госпитализация не потребовалась, ребята отправлены домой. У сотрудников лагеря инфекции не выявлено. В настоящее время в лагере проводятся противоэпидемические мероприятия с последующим контролем", - говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства, районная прокуратура проводит проверку, всех детей отпустили домой, а лагерь временно закрывается на дезинфекцию.
Управление Роспотребнадзора по региону в свою очередь сообщило, что проводит эпидемиологическое расследование. "С целью организации и проведения противоэпидемических, профилактических мероприятий выданы предписания на проведение лабораторных исследований лиц, контактировавших с заболевшими, персонала пищеблока, проб пищевой продукции и смывов внешней среды, а также на проведение заключительной дезинфекции всей территории лагеря с контролем эффективности. За всеми воспитанниками и персоналом лагеря установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
Лагерь для детей - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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