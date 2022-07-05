https://ria.ru/20220705/infektsiya-1800450418.html

В саратовском детском лагере произошла вспышка кишечной инфекции

В саратовском детском лагере произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости, 05.07.2022

В саратовском детском лагере произошла вспышка кишечной инфекции

Девять случаев острой кишечной инфекции выявили в оздоровительном лагере "Восход" в Саратове, всех детей отправили домой, в учреждении проведут дезинфекцию,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:18

2022-07-05T16:18

2022-07-05T16:18

происшествия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дети

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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Девять случаев острой кишечной инфекции выявили в оздоровительном лагере "Восход" в Саратове, всех детей отправили домой, в учреждении проведут дезинфекцию, сообщила областная прокуратура."Пятого июля 2022 года девять детей одного из отрядов, которые заехали 1 июля, почувствовали недомогание. Им незамедлительно оказана медицинская помощь. Никому из заболевших госпитализация не потребовалась, ребята отправлены домой. У сотрудников лагеря инфекции не выявлено. В настоящее время в лагере проводятся противоэпидемические мероприятия с последующим контролем", - говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства, районная прокуратура проводит проверку, всех детей отпустили домой, а лагерь временно закрывается на дезинфекцию.Управление Роспотребнадзора по региону в свою очередь сообщило, что проводит эпидемиологическое расследование. "С целью организации и проведения противоэпидемических, профилактических мероприятий выданы предписания на проведение лабораторных исследований лиц, контактировавших с заболевшими, персонала пищеблока, проб пищевой продукции и смывов внешней среды, а также на проведение заключительной дезинфекции всей территории лагеря с контролем эффективности. За всеми воспитанниками и персоналом лагеря установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220621/lager-1797025805.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дети