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Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК
Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК - РИА Новости, 05.07.2022
Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК
Западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:52
2022-07-05T06:52
2022-07-05T06:52
экономика
россия
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого функционирования российского ТЭК, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Санкции, введенные в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения", - констатировал Патрушев, выступая во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке."В связи с этим надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности, обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы", - указал он.
https://ria.ru/20220505/belorussiya-1787082291.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК
Секретарь Совбеза Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого функционирования российского ТЭК, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Санкции, введенные в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения", - констатировал Патрушев, выступая во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке.
"В связи с этим надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности, обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы", - указал он.