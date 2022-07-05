https://ria.ru/20220705/importonezavisimost-1800247289.html

Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК

Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК - РИА Новости, 05.07.2022

Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК

Западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:52

2022-07-05T06:52

2022-07-05T06:52

экономика

россия

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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого функционирования российского ТЭК, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Санкции, введенные в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения", - констатировал Патрушев, выступая во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке."В связи с этим надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности, обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы", - указал он.

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россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия