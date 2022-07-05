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Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК - РИА Новости, 05.07.2022
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Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК
Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК - РИА Новости, 05.07.2022
Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК
Западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:52
2022-07-05T06:52
экономика
россия
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого функционирования российского ТЭК, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Санкции, введенные в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения", - констатировал Патрушев, выступая во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке."В связи с этим надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности, обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы", - указал он.
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экономика, россия
06:52 05.07.2022
 
Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК

Секретарь Совбеза Патрушев: надо обеспечить импортонезависимость самых важных сфер ТЭК

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения, надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого функционирования российского ТЭК, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Санкции, введенные в отношении российских энергетических компаний, обозначили серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения", - констатировал Патрушев, выступая во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 19:51
Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК
"В связи с этим надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности, обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы", - указал он.
 
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