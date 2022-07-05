https://ria.ru/20220705/gosizmena-1800449918.html

Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене

Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:17

2022-07-05T16:17

2022-07-05T16:17

безопасность

россия

госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет считаться госизменой, а гражданину, допущенному к гостайне, может грозить до семи лет лишения свободы за выезд из РФ, если право на выезд заведомо для него было ограничено.Законопроект, предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России, а также приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.Выезд из России гражданина, который допущен к гостайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до трех лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами - до семи лет, говорится в поправке в проект о госизмене, которую в том числе приняла Госдума. Кроме того, в случае принятия инициативы, незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.Поправки ко второму чтению также добавляют в проект норму о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Данные действия будут наказываться сроком до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220606/bezopasnost-1793400305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, госдума рф