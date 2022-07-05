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Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене - РИА Новости, 05.07.2022
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене
Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:17
2022-07-05T16:17
безопасность
россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет считаться госизменой, а гражданину, допущенному к гостайне, может грозить до семи лет лишения свободы за выезд из РФ, если право на выезд заведомо для него было ограничено.Законопроект, предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России, а также приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.Выезд из России гражданина, который допущен к гостайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до трех лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами - до семи лет, говорится в поправке в проект о госизмене, которую в том числе приняла Госдума. Кроме того, в случае принятия инициативы, незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.Поправки ко второму чтению также добавляют в проект норму о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Данные действия будут наказываться сроком до четырех лет лишения свободы.
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безопасность, россия, госдума рф
16:17 05.07.2022
 
Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене

Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий понятие государственной измены

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ Государственной Думе РФ
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет считаться госизменой, а гражданину, допущенному к гостайне, может грозить до семи лет лишения свободы за выезд из РФ, если право на выезд заведомо для него было ограничено.
Законопроект, предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России, а также приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.
Выезд из России гражданина, который допущен к гостайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до трех лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами - до семи лет, говорится в поправке в проект о госизмене, которую в том числе приняла Госдума. Кроме того, в случае принятия инициативы, незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.
Поправки ко второму чтению также добавляют в проект норму о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Данные действия будут наказываться сроком до четырех лет лишения свободы.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 11:18
В ГД одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности
 
БезопасностьРоссияГосдума РФ
 
 
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