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В Германии рассчитывают на возобновление прокачки по "Северному потоку" - РИА Новости, 05.07.2022
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В Германии рассчитывают на возобновление прокачки по "Северному потоку"
В Германии рассчитывают на возобновление прокачки по "Северному потоку" - РИА Новости, 05.07.2022
В Германии рассчитывают на возобновление прокачки по "Северному потоку"
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на возобновление прокачки газа по "Северному потоку" после плановой инспекции в июле,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:21
2022-07-05T15:39
экономика
германия
северный поток
берлин (город)
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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на возобновление прокачки газа по "Северному потоку" после плановой инспекции в июле, но не исключает дальнейшего снижения общих объемов прокачки.Ранее оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что обе нитки трубопровода будут с 11 по 21 июля остановлены для проведения планового технического обслуживания."Это регулярное техническое обслуживание, оно было так и объявлено и также проводилось в прошлом году. Тогда это заняло примерно десять дней. Когда вы спрашиваете, на что я рассчитываю, - на то, что этот период времени будет соблюден и с 20 июля газ снова будет прокачиваться", - заявил Хабек журналистам в Берлине.Кроме того, его спросили, исключает ли он дальнейшее снижение объемов прокачки, что наблюдалось ранее. "Нет, нужно честно сказать, этого исключать нельзя. Мы уже видели снижение прокачки. Было заявлено о технических причинах (для этого решения). Если они один раз уже были названы, то это может, разумеется, случиться вновь. Это секрет Полишинеля. В такой ситуации, как эта, такое нельзя исключать", - добавил Хабек.
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экономика, германия, северный поток, берлин (город)
15:21 05.07.2022 (обновлено: 15:39 05.07.2022)
 
В Германии рассчитывают на возобновление прокачки по "Северному потоку"

Министр экономики ФРГ рассчитывает на возобновление прокачки газа по "Северному потоку"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на возобновление прокачки газа по "Северному потоку" после плановой инспекции в июле, но не исключает дальнейшего снижения общих объемов прокачки.
Ранее оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что обе нитки трубопровода будут с 11 по 21 июля остановлены для проведения планового технического обслуживания.
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"Это регулярное техническое обслуживание, оно было так и объявлено и также проводилось в прошлом году. Тогда это заняло примерно десять дней. Когда вы спрашиваете, на что я рассчитываю, - на то, что этот период времени будет соблюден и с 20 июля газ снова будет прокачиваться", - заявил Хабек журналистам в Берлине.
Кроме того, его спросили, исключает ли он дальнейшее снижение объемов прокачки, что наблюдалось ранее. "Нет, нужно честно сказать, этого исключать нельзя. Мы уже видели снижение прокачки. Было заявлено о технических причинах (для этого решения). Если они один раз уже были названы, то это может, разумеется, случиться вновь. Это секрет Полишинеля. В такой ситуации, как эта, такое нельзя исключать", - добавил Хабек.
 
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