https://ria.ru/20220705/gaz-1800423340.html

В Германии рассчитывают на возобновление прокачки по "Северному потоку"

В Германии рассчитывают на возобновление прокачки по "Северному потоку" - РИА Новости, 05.07.2022

В Германии рассчитывают на возобновление прокачки по "Северному потоку"

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на возобновление прокачки газа по "Северному потоку" после плановой инспекции в июле,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:21

2022-07-05T15:21

2022-07-05T15:39

экономика

германия

северный поток

берлин (город)

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БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на возобновление прокачки газа по "Северному потоку" после плановой инспекции в июле, но не исключает дальнейшего снижения общих объемов прокачки.Ранее оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что обе нитки трубопровода будут с 11 по 21 июля остановлены для проведения планового технического обслуживания."Это регулярное техническое обслуживание, оно было так и объявлено и также проводилось в прошлом году. Тогда это заняло примерно десять дней. Когда вы спрашиваете, на что я рассчитываю, - на то, что этот период времени будет соблюден и с 20 июля газ снова будет прокачиваться", - заявил Хабек журналистам в Берлине.Кроме того, его спросили, исключает ли он дальнейшее снижение объемов прокачки, что наблюдалось ранее. "Нет, нужно честно сказать, этого исключать нельзя. Мы уже видели снижение прокачки. Было заявлено о технических причинах (для этого решения). Если они один раз уже были названы, то это может, разумеется, случиться вновь. Это секрет Полишинеля. В такой ситуации, как эта, такое нельзя исключать", - добавил Хабек.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800365905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, германия, северный поток, берлин (город)