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На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза - РИА Новости, 05.07.2022
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На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза
На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза - РИА Новости, 05.07.2022
На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза
Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что его ведомство внесет в парламент новый закон о защите финансовых интересов Евросоюза. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:30
2022-07-05T19:30
в мире
денис шмыгаль
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что его ведомство внесет в парламент новый закон о защите финансовых интересов Евросоюза.По его словам, ответственность за совершения преступления по этой статье будет установлена "как за незаконное получение помощи, так и за незаконную ее трату".Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, в итоговой декларации закрепили борьбу с коррупцией как одно из условий получения финансирования от стран Запада.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, россия
19:30 05.07.2022
 
На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза

Бюро экономической безопасности Украины разрабатывает закон о защите фининтересов ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что его ведомство внесет в парламент новый закон о защите финансовых интересов Евросоюза.
"Разрабатываем новую норму, которую планируем предложить внести в уголовный кодекс Украины, а именно, как вариант: статья 210.1 нанесение ущерба финансовым интересам Европейского союза и международным партнерам", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, ответственность за совершения преступления по этой статье будет установлена "как за незаконное получение помощи, так и за незаконную ее трату".
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.
Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, в итоговой декларации закрепили борьбу с коррупцией как одно из условий получения финансирования от стран Запада.
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