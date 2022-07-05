https://ria.ru/20220705/evrosoyuz-1800511261.html

На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза

На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза - РИА Новости, 05.07.2022

На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза

Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что его ведомство внесет в парламент новый закон о защите финансовых интересов Евросоюза. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:30

2022-07-05T19:30

2022-07-05T19:30

в мире

денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что его ведомство внесет в парламент новый закон о защите финансовых интересов Евросоюза.По его словам, ответственность за совершения преступления по этой статье будет установлена "как за незаконное получение помощи, так и за незаконную ее трату".Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, в итоговой декларации закрепили борьбу с коррупцией как одно из условий получения финансирования от стран Запада.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html

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в мире, денис шмыгаль, украина, россия