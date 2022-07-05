На Украине разрабатывают закон о защите финансовых интересов Евросоюза
Бюро экономической безопасности Украины разрабатывает закон о защите фининтересов ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что его ведомство внесет в парламент новый закон о защите финансовых интересов Евросоюза.
"Разрабатываем новую норму, которую планируем предложить внести в уголовный кодекс Украины, а именно, как вариант: статья 210.1 нанесение ущерба финансовым интересам Европейского союза и международным партнерам", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, ответственность за совершения преступления по этой статье будет установлена "как за незаконное получение помощи, так и за незаконную ее трату".
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.
Участники двухдневной международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в швейцарском городе Лугано, в итоговой декларации закрепили борьбу с коррупцией как одно из условий получения финансирования от стран Запада.
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