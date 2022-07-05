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Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения - РИА Новости, 05.07.2022
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Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:51
2022-07-05T14:51
россия
общество
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи.Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
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россия, общество, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
14:51 05.07.2022
 
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании движения детей и молодежи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи.
Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 11:49
Движение детей и молодежи может получить символику
 
РоссияОбществоГосдума РФМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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