https://ria.ru/20220705/dvizhenie-1800405368.html
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:51
2022-07-05T14:51
2022-07-05T14:51
россия
общество
госдума рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи.Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения
Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании движения детей и молодежи