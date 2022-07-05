https://ria.ru/20220705/dvizhenie-1800405368.html

Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения

Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума приняла во II чтении законопроект о создании детского движения

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:51

2022-07-05T14:51

2022-07-05T14:51

россия

общество

госдума рф

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи.Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.

https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)