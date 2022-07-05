https://ria.ru/20220705/donbass-1800459303.html

В Донецке и в Александровке из-за обстрелов ранены пять мирных жителей

В Донецке и в Александровке из-за обстрелов ранены пять мирных жителей - РИА Новости, 05.07.2022

В Донецке и в Александровке из-за обстрелов ранены пять мирных жителей

Четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и еще один мирный житель Александровки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:39

2022-07-05T16:39

2022-07-05T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и еще один мирный житель Александровки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Ранения получили мирные жители, проживающие по адресам: - улица Серафимовича,4 – минно-взрывную травму получила женщина 1953 года рождения; - улица Калининградская, 2 - минно-взрывную травму получила женщина 1946 года рождения; - улица Банковская, 2 – контужен мужчина 1966 года рождения; - улица Калининградская, 2 - минно-взрывную травму получила женщина 1973 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что минно-взрывную травму также получил житель поселка городского типа Александровка 1969 года рождения. Мэр подчеркнул, что все пострадавшие были доставлены в местную больницу.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка. Украинские войска выпустили по городу в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, применив мины и снаряды калибром 120 и 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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Последствия массированных обстрелов мирных кварталов Донецка украинскими войсками Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Погиб ребенок. 2022-07-05T16:39 true PT0M50S

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в мире, россия, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район