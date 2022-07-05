https://ria.ru/20220705/donbass-1800459303.html
В Донецке и в Александровке из-за обстрелов ранены пять мирных жителей
В Донецке и в Александровке из-за обстрелов ранены пять мирных жителей - РИА Новости, 05.07.2022
В Донецке и в Александровке из-за обстрелов ранены пять мирных жителей
Четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и еще один мирный житель Александровки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:39
2022-07-05T16:39
2022-07-05T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787528562_0:252:3004:1942_1920x0_80_0_0_f445f9601c6b81126f9987bef850e3e8.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя в Петровском районе Донецка и еще один мирный житель Александровки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Ранения получили мирные жители, проживающие по адресам: - улица Серафимовича,4 – минно-взрывную травму получила женщина 1953 года рождения; - улица Калининградская, 2 - минно-взрывную травму получила женщина 1946 года рождения; - улица Банковская, 2 – контужен мужчина 1966 года рождения; - улица Калининградская, 2 - минно-взрывную травму получила женщина 1973 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что минно-взрывную травму также получил житель поселка городского типа Александровка 1969 года рождения. Мэр подчеркнул, что все пострадавшие были доставлены в местную больницу.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка. Украинские войска выпустили по городу в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, применив мины и снаряды калибром 120 и 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787528562_32:234:2450:2048_1920x0_80_0_0_f258c37df95956ad90f046a3633214bd.jpg
Последствия массированных обстрелов мирных кварталов Донецка украинскими войсками
Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Погиб ребенок.
2022-07-05T16:39
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
16:39 05.07.2022 (обновлено: 16:53 05.07.2022)
В Донецке и в Александровке из-за обстрелов ранены пять мирных жителей
Мэр Донецка Кулемзин: в Донецке и в Александровке из-за обстрелов ранены пять человек