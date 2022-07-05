https://ria.ru/20220705/donbass-1800313982.html
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Киевский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:27
2022-07-05T11:27
2022-07-05T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Киевский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
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в мире
11:27 05.07.2022 (обновлено: 11:28 05.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости.
Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Киевский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.