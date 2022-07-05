11:01 05.07.2022 (обновлено: 11:02 05.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов
Сотрудник СЦКК в ДНР . Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 155 миллиметров, по Доломитному - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра. 10.30 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.