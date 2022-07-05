https://ria.ru/20220705/donbass-1800302469.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 155 миллиметров, по Доломитному - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:01

2022-07-05T11:01

2022-07-05T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 155 миллиметров, по Доломитному - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина