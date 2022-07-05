https://ria.ru/20220705/dnr-1800421484.html
Украинские боевики выпустили 12 мин по Доломитному
Украинские боевики выпустили 12 мин по Доломитному - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские боевики выпустили 12 мин по Доломитному
Украинские войска в 14.02 мск обстреляли Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:17
2022-07-05T15:17
2022-07-05T15:17
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.02 мск обстреляли Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Семигорье – населенный пункт Доломитное: выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о четырех обстрелах Доломитного со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские боевики выпустили 12 мин по Доломитному
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли Доломитное, выпустив 12 мин