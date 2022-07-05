https://ria.ru/20220705/delo-1800526007.html

СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов

СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов - РИА Новости, 05.07.2022

СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов "НТВ" и "ТВ Центр" в Донецкой Народной Республике... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:22

2022-07-05T20:22

2022-07-05T20:22

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донецк (днр)

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справки

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов "НТВ" и "ТВ Центр" в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, 1 июля украинские военные и члены иных воинских формирований Украины во исполнение преступных приказов вышестоящих командиров произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения города Донецка."В ходе обстрела один из снарядов разорвался в непосредственной близости от съемочной группы телеканала "ТВ Центр", в результате чего получил ранения ассистент оператора съемочной группы. 4 июля украинские силовики произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения города Славянска, где съемочная группа телеканала "НТВ" осуществляла съемку новостного сюжета. В результате разрыва снаряда получил ранения оператор съемочной группы", - уточняется в информации.Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления украинских войск и украинских воинских формирований на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также устанавливать конкретных лиц из их числа, причастных к совершению преступных деяний.

https://ria.ru/20220704/naemniki-1800019077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нтв (телеканал), донецк (днр), украина, россия, в мире, справки