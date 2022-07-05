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СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов - РИА Новости, 05.07.2022
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СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов
СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов - РИА Новости, 05.07.2022
СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов "НТВ" и "ТВ Центр" в Донецкой Народной Республике... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:22
2022-07-05T20:22
нтв (телеканал)
донецк (днр)
украина
россия
в мире
справки
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов "НТВ" и "ТВ Центр" в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, 1 июля украинские военные и члены иных воинских формирований Украины во исполнение преступных приказов вышестоящих командиров произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения города Донецка."В ходе обстрела один из снарядов разорвался в непосредственной близости от съемочной группы телеканала "ТВ Центр", в результате чего получил ранения ассистент оператора съемочной группы. 4 июля украинские силовики произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения города Славянска, где съемочная группа телеканала "НТВ" осуществляла съемку новостного сюжета. В результате разрыва снаряда получил ранения оператор съемочной группы", - уточняется в информации.Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления украинских войск и украинских воинских формирований на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также устанавливать конкретных лиц из их числа, причастных к совершению преступных деяний.
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нтв (телеканал), донецк (днр), украина, россия, в мире, справки
20:22 05.07.2022
 
СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов

СК возбудил уголовные дела по факту ранений ВСУ журналистов "НТВ" и "ТВ Центр" в ДНР

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобили Следственного комитета
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов "НТВ" и "ТВ Центр" в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Следственном комитете России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики, в результате которых получили ранения журналисты российских телеканалов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 июля украинские военные и члены иных воинских формирований Украины во исполнение преступных приказов вышестоящих командиров произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения города Донецка.
"В ходе обстрела один из снарядов разорвался в непосредственной близости от съемочной группы телеканала "ТВ Центр", в результате чего получил ранения ассистент оператора съемочной группы. 4 июля украинские силовики произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения города Славянска, где съемочная группа телеканала "НТВ" осуществляла съемку новостного сюжета. В результате разрыва снаряда получил ранения оператор съемочной группы", - уточняется в информации.
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Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления украинских войск и украинских воинских формирований на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также устанавливать конкретных лиц из их числа, причастных к совершению преступных деяний.
 
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