СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов
СК возбудил уголовные дела по факту ранений ВСУ журналистов "НТВ" и "ТВ Центр" в ДНР
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов "НТВ" и "ТВ Центр" в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Следственном комитете России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики, в результате которых получили ранения журналисты российских телеканалов", - говорится в сообщении.
"В ходе обстрела один из снарядов разорвался в непосредственной близости от съемочной группы телеканала "ТВ Центр", в результате чего получил ранения ассистент оператора съемочной группы. 4 июля украинские силовики произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения города Славянска, где съемочная группа телеканала "НТВ" осуществляла съемку новостного сюжета. В результате разрыва снаряда получил ранения оператор съемочной группы", - уточняется в информации.
Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления украинских войск и украинских воинских формирований на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также устанавливать конкретных лиц из их числа, причастных к совершению преступных деяний.