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В России за сутки госпитализировали 1372 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220705/covid-19-1800308485.html
В России за сутки госпитализировали 1372 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1372 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1372 человека с COVID-19
Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 141,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:20
2022-07-05T11:42
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 141,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций произошел в 70 субъектах России, снижение – в семи, ситуация не изменилась в восьми.Более 2,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3612 человек, что на 58,7% больше в сравнении с 4 июля."Выявлено 2676 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/koronavirus-1800033846.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
11:20 05.07.2022 (обновлено: 11:42 05.07.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 1372 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 2676 случаев COVID-19, выздоровели 3612, умерли 48 человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодстанция скорой помощи в Москве
Подстанция скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 141,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 5 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1372 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 141,5%", - говорится в сообщении.
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Рост числа госпитализаций произошел в 70 субъектах России, снижение – в семи, ситуация не изменилась в восьми.
Более 2,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3612 человек, что на 58,7% больше в сравнении с 4 июля.
"Выявлено 2676 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.
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