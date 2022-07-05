https://ria.ru/20220705/covid-19-1800308485.html

В России за сутки госпитализировали 1372 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1372 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1372 человека с COVID-19

Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 141,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:20

2022-07-05T11:20

2022-07-05T11:42

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 141,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций произошел в 70 субъектах России, снижение – в семи, ситуация не изменилась в восьми.Более 2,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 48 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3612 человек, что на 58,7% больше в сравнении с 4 июля."Выявлено 2676 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 48 человек", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/koronavirus-1800033846.html

https://ria.ru/20220609/covid-1794086823.html

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