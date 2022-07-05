https://ria.ru/20220705/boguslavskaya-1800541675.html

Балерина Большого театра Алла Богуславская умерла на 90-ом году жизни

Балерина Большого театра Алла Богуславская умерла на 90-ом году жизни - РИА Новости, 05.07.2022

Балерина Большого театра Алла Богуславская умерла на 90-ом году жизни

Балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Алла Богуславская умерла на 90-ом году жизни после продолжительной болезни, сообщается на РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:56

2022-07-05T21:56

2022-07-05T22:24

культура

родион щедрин

россия

большой театр

гитис

московское хореографическое училище

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Алла Богуславская умерла на 90-ом году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра.Богуславская родилась 1 ноября 1932 года. В 1951 году закончила Московское хореографическое училище, в 1968 году — театроведческий факультет ГИТИСа имени А.В. Луначарского. С 1951 по 1974 год — артистка Большого театра. Она была первой исполнительницей партии Бетси в балете "Анна Каренина" Родиона Щедрина.Богуславская также написала несколько работ по теории и практике хореографического искусства, выступала со статьями в периодической печати и была удостоена почетного звания заслуженного деятеля искусств России.

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родион щедрин, россия, большой театр, гитис, московское хореографическое училище