https://ria.ru/20220705/baltiysk-1800422064.html

Пляжи в Балтийске признали небезопасными для купания

Пляжи в Балтийске признали небезопасными для купания - РИА Новости, 05.07.2022

Пляжи в Балтийске признали небезопасными для купания

Пляжи в Балтийске признаны небезопасными для купания на основании проб воды, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:14

2022-07-05T17:14

2022-07-05T17:14

туризм

балтийск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

туризм

новости - туризм

туристы

вода

балтийское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796698181_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_a3070e3ff0cd009b61e124f20cfe2998.jpg

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Пляжи в Балтийске признаны небезопасными для купания на основании проб воды, сообщило региональное управление Роспотребнадзора."В нарушение действующего санитарно-эпидемиологического законодательства пляжи на Балтийской косе и в Балтийске в районе Гвардейского бульвара не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на использование водного объекта для рекреационных целей", — заявили в ведомстве.Специалисты проверили качество воды, наличие акарицидной обработки и благоустройство территории пляжей, после чего Роспотребнадзор предложил муниципалитету запретить купание в опасных местах.Второго июля у пляжа на Балтийской косе утонула девушка. На следующий день там же в море уносило течением двух женщин.

https://ria.ru/20220704/sochi-1800150479.html

балтийск

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

балтийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, новости - туризм, туристы, вода, балтийское море