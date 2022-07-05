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Пляжи в Балтийске признали небезопасными для купания - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Пляжи в Балтийске признали небезопасными для купания
Пляжи в Балтийске признали небезопасными для купания - РИА Новости, 05.07.2022
Пляжи в Балтийске признали небезопасными для купания
Пляжи в Балтийске признаны небезопасными для купания на основании проб воды, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:14
2022-07-05T17:14
туризм
балтийск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туризм
новости - туризм
туристы
вода
балтийское море
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Пляжи в Балтийске признаны небезопасными для купания на основании проб воды, сообщило региональное управление Роспотребнадзора."В нарушение действующего санитарно-эпидемиологического законодательства пляжи на Балтийской косе и в Балтийске в районе Гвардейского бульвара не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на использование водного объекта для рекреационных целей", — заявили в ведомстве.Специалисты проверили качество воды, наличие акарицидной обработки и благоустройство территории пляжей, после чего Роспотребнадзор предложил муниципалитету запретить купание в опасных местах.Второго июля у пляжа на Балтийской косе утонула девушка. На следующий день там же в море уносило течением двух женщин.
https://ria.ru/20220704/sochi-1800150479.html
балтийск
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балтийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, новости - туризм, туристы, вода, балтийское море
17:14 05.07.2022
 
Пляжи в Балтийске признали небезопасными для купания

Роспотребнадзор признал пляжи в Балтийске опасными для купания

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПаром "Маршал Рокоссовский" в акватории Балтийского моря
Паром Маршал Рокоссовский в акватории Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Пляжи в Балтийске признаны небезопасными для купания на основании проб воды, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
"В нарушение действующего санитарно-эпидемиологического законодательства пляжи на Балтийской косе и в Балтийске в районе Гвардейского бульвара не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на использование водного объекта для рекреационных целей", — заявили в ведомстве.
Специалисты проверили качество воды, наличие акарицидной обработки и благоустройство территории пляжей, после чего Роспотребнадзор предложил муниципалитету запретить купание в опасных местах.
Второго июля у пляжа на Балтийской косе утонула девушка. На следующий день там же в море уносило течением двух женщин.
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