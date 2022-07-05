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"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Niva Travel - РИА Новости, 05.07.2022
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" планирует в августе запустить производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:15
2022-07-05T14:15
2022-07-05T14:15
экономика
тольятти
ижевск
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в августе запустить производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, сообщил президент компании Максим Соколов."Что касается восстановления производства Niva… В классической, легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней - мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, а впоследствии, начиная с августа, подключится модель Niva Travel", - сказал он, выступая на сессии "Иннопрома-2022", посвященной автопрому."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220415/niva-45-1783063170.html
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экономика, тольятти, ижевск, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, lada vesta, renault logan
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Niva Travel
Президент "АвтоВАЗа" Соколов: компания запустит производство Lada Niva Travel в августе