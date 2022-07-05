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В "АвтоВАЗе" рассказали о планах по производству Lada во втором полугодии - РИА Новости, 05.07.2022
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В "АвтоВАЗе" рассказали о планах по производству Lada во втором полугодии
В "АвтоВАЗе" рассказали о планах по производству Lada во втором полугодии - РИА Новости, 05.07.2022
В "АвтоВАЗе" рассказали о планах по производству Lada во втором полугодии
"АвтоВАЗ" намерен произвести во втором полугодии 2022 года 100-120 тысяч автомобилей Lada, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:45
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экономика
автоваз
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен произвести во втором полугодии 2022 года 100-120 тысяч автомобилей Lada, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" президент компании Максим Соколов."Мы считаем, что этот объем должен быть в балансе с потребностями рынка, и не в коей мере не производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы, должны быть приобретены. В этом успех нашей бизнес-модели и проявление конкурентоспособности нашего бренда Lada", - добавил топ-менеджер."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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экономика, автоваз, россия
12:45 05.07.2022 (обновлено: 13:35 05.07.2022)
 
В "АвтоВАЗе" рассказали о планах по производству Lada во втором полугодии

"АвтоВАЗ" планирует произвести около 120 тысяч автомобилей Lada во втором полугодии

© Фото : АвтоВАЗ Автомобиль Lada Vesta SW Cross
Автомобиль Lada Vesta SW Cross - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : АвтоВАЗ
Автомобиль Lada Vesta SW Cross. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен произвести во втором полугодии 2022 года 100-120 тысяч автомобилей Lada, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" президент компании Максим Соколов.
"Если говорить о втором полугодии, то мы в зависимости от объема производства Lagrus можем обеспечить минимальный объем от порядка 100 тысяч автомобилей. Речь идет о Lada Niva Legend и Niva Travel и, соответственно, Lada Granta. Если добавится Largus, то цифра может увеличиться до 120 тысяч", - сказал он.
"Мы считаем, что этот объем должен быть в балансе с потребностями рынка, и не в коей мере не производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы, должны быть приобретены. В этом успех нашей бизнес-модели и проявление конкурентоспособности нашего бренда Lada", - добавил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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