https://ria.ru/20220705/avtovaz-1800356853.html

В "АвтоВАЗе" рассказали о планах по производству Lada во втором полугодии

В "АвтоВАЗе" рассказали о планах по производству Lada во втором полугодии - РИА Новости, 05.07.2022

В "АвтоВАЗе" рассказали о планах по производству Lada во втором полугодии

"АвтоВАЗ" намерен произвести во втором полугодии 2022 года 100-120 тысяч автомобилей Lada, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:45

2022-07-05T12:45

2022-07-05T13:35

экономика

автоваз

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен произвести во втором полугодии 2022 года 100-120 тысяч автомобилей Lada, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" президент компании Максим Соколов."Мы считаем, что этот объем должен быть в балансе с потребностями рынка, и не в коей мере не производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы, должны быть приобретены. В этом успех нашей бизнес-модели и проявление конкурентоспособности нашего бренда Lada", - добавил топ-менеджер."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220628/nalog-1798601743.html

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экономика, автоваз, россия