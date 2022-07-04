https://ria.ru/20220704/zoopark-1800012231.html
В мэрии Москвы призвали создать зоопарки в каждом округе
В мэрии Москвы призвали создать зоопарки в каждом округе - РИА Новости, 04.07.2022
В мэрии Москвы призвали создать зоопарки в каждом округе
Просветительскую сеть зоопарков необходимо создать во всех округах Москвы, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:54
2022-07-04T09:54
2022-07-04T11:03
общество
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Просветительскую сеть зоопарков необходимо создать во всех округах Москвы, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Жителям мегаполиса можно сходить в зоопарк, сейчас появляется много точек притяжения, те же самые контактные зоопарки. На мой взгляд, надо расширять эту просветительскую сеть зоопарков, для такого мегаполиса как Москва одного зоопарка реально мало, надо их обустраивать в каждом округе, чтобы у людей удовлетворять потребность в общении с природой. Кроме того, у нас существуют особо охраняемые природные территории, где также происходит взаимодействие жителей с животным миром", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что департамент активно занимается экологическим образованием и просвещением - проводят уроки в школах, рассказывают жителям, что рекомендуется делать, что нет.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220704/zhivotnye-1800007553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, антон кульбачевский
09:54 04.07.2022 (обновлено: 11:03 04.07.2022)
В мэрии Москвы призвали создать зоопарки в каждом округе
Антон Кульбачевский призвал создать зоопарки в каждом округе Москвы