https://ria.ru/20220704/zaporozhe-1800112391.html

Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России"

Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России" - РИА Новости, 04.07.2022

Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России"

Секретарь Генсовета "Единой России" открыл первый в Запорожской области центр гуманитарной помощи партии, он начал работу в Мелитополе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:38

2022-07-04T14:38

2022-07-04T14:38

специальная военная операция на украине

андрей турчак

запорожская область

мелитополь

россия

госдума рф

единая россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792255886_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_e38099ffa0f39f5fb5f3b0279c9bbe53.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" открыл первый в Запорожской области центр гуманитарной помощи партии, он начал работу в Мелитополе, сообщили в пресс-службе ЕР."Андрей Турчак открыл первый центр гуманитарной помощи "Единой России" в Запорожской области. Он начал работу в Мелитополе. В городе также появится детский досуговый центр, где заниматься с детьми будут студотряды педагогов, сообщил секретарь Генсовета партии", - говорится в сообщении.Отмечается, что координирует гуманитарную миссию партии в Запорожской области депутат Госдумы Артем Бичаев."Город не пострадал, инфраструктура цела, открыты учреждения, магазины, работает сфера услуг. Поэтому у людей запрос не столько на гуманитарку, сколько на юридическую помощь. Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь прием, помогать людям с оформлением документов и пенсионных. Сформируем и мобильные бригады. Наши волонтёры будут выезжать и оказывать адресную помощь людям, которые не могут доехать до гумцентра. Люди спрашивают: "А это только сегодня будет работать" Отвечаю: нет. Россия здесь навсегда", - приводят слова Турчака в сообщении.Также секретарь Генсовета "Единой России" вручил первые партбилеты жителям Мелитополя, добавили в сообщении."В нашей команде прибыло. У людей настроение хорошее. Улыбаются и благодарят за помощь. Вместе, в одной команде, мы точно сможем справиться со всеми трудностями и наладить привычную жизнь", - сказал Турчак.

https://ria.ru/20220703/mariupol-1799938818.html

https://ria.ru/20220703/donetsk-1799904783.html

запорожская область

мелитополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, запорожская область, мелитополь, россия, госдума рф, единая россия, в мире