Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России"
Секретарь Генсовета ЕР Турчак открыл в Запорожье центр гуманитарной помощи партии
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" открыл первый в Запорожской области центр гуманитарной помощи партии, он начал работу в Мелитополе, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Андрей Турчак открыл первый центр гуманитарной помощи "Единой России" в Запорожской области. Он начал работу в Мелитополе. В городе также появится детский досуговый центр, где заниматься с детьми будут студотряды педагогов, сообщил секретарь Генсовета партии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что координирует гуманитарную миссию партии в Запорожской области депутат Госдумы Артем Бичаев.
"Город не пострадал, инфраструктура цела, открыты учреждения, магазины, работает сфера услуг. Поэтому у людей запрос не столько на гуманитарку, сколько на юридическую помощь. Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь прием, помогать людям с оформлением документов и пенсионных. Сформируем и мобильные бригады. Наши волонтёры будут выезжать и оказывать адресную помощь людям, которые не могут доехать до гумцентра. Люди спрашивают: "А это только сегодня будет работать" Отвечаю: нет. Россия здесь навсегда", - приводят слова Турчака в сообщении.
Также секретарь Генсовета "Единой России" вручил первые партбилеты жителям Мелитополя, добавили в сообщении.
"В нашей команде прибыло. У людей настроение хорошее. Улыбаются и благодарят за помощь. Вместе, в одной команде, мы точно сможем справиться со всеми трудностями и наладить привычную жизнь", - сказал Турчак.