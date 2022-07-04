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Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России" - РИА Новости, 04.07.2022
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Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России"
Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России" - РИА Новости, 04.07.2022
Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России"
Секретарь Генсовета "Единой России" открыл первый в Запорожской области центр гуманитарной помощи партии, он начал работу в Мелитополе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:38
2022-07-04T14:38
специальная военная операция на украине
андрей турчак
запорожская область
мелитополь
россия
госдума рф
единая россия
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" открыл первый в Запорожской области центр гуманитарной помощи партии, он начал работу в Мелитополе, сообщили в пресс-службе ЕР."Андрей Турчак открыл первый центр гуманитарной помощи "Единой России" в Запорожской области. Он начал работу в Мелитополе. В городе также появится детский досуговый центр, где заниматься с детьми будут студотряды педагогов, сообщил секретарь Генсовета партии", - говорится в сообщении.Отмечается, что координирует гуманитарную миссию партии в Запорожской области депутат Госдумы Артем Бичаев."Город не пострадал, инфраструктура цела, открыты учреждения, магазины, работает сфера услуг. Поэтому у людей запрос не столько на гуманитарку, сколько на юридическую помощь. Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь прием, помогать людям с оформлением документов и пенсионных. Сформируем и мобильные бригады. Наши волонтёры будут выезжать и оказывать адресную помощь людям, которые не могут доехать до гумцентра. Люди спрашивают: "А это только сегодня будет работать" Отвечаю: нет. Россия здесь навсегда", - приводят слова Турчака в сообщении.Также секретарь Генсовета "Единой России" вручил первые партбилеты жителям Мелитополя, добавили в сообщении."В нашей команде прибыло. У людей настроение хорошее. Улыбаются и благодарят за помощь. Вместе, в одной команде, мы точно сможем справиться со всеми трудностями и наладить привычную жизнь", - сказал Турчак.
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андрей турчак, запорожская область, мелитополь, россия, госдума рф, единая россия, в мире
14:38 04.07.2022
 
Турчак открыл первый в Запорожье центр гуманитарной помощи "Единой России"

Секретарь Генсовета ЕР Турчак открыл в Запорожье центр гуманитарной помощи партии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" открыл первый в Запорожской области центр гуманитарной помощи партии, он начал работу в Мелитополе, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Андрей Турчак открыл первый центр гуманитарной помощи "Единой России" в Запорожской области. Он начал работу в Мелитополе. В городе также появится детский досуговый центр, где заниматься с детьми будут студотряды педагогов, сообщил секретарь Генсовета партии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что координирует гуманитарную миссию партии в Запорожской области депутат Госдумы Артем Бичаев.
"Город не пострадал, инфраструктура цела, открыты учреждения, магазины, работает сфера услуг. Поэтому у людей запрос не столько на гуманитарку, сколько на юридическую помощь. Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь прием, помогать людям с оформлением документов и пенсионных. Сформируем и мобильные бригады. Наши волонтёры будут выезжать и оказывать адресную помощь людям, которые не могут доехать до гумцентра. Люди спрашивают: "А это только сегодня будет работать" Отвечаю: нет. Россия здесь навсегда", - приводят слова Турчака в сообщении.
Также секретарь Генсовета "Единой России" вручил первые партбилеты жителям Мелитополя, добавили в сообщении.
"В нашей команде прибыло. У людей настроение хорошее. Улыбаются и благодарят за помощь. Вместе, в одной команде, мы точно сможем справиться со всеми трудностями и наладить привычную жизнь", - сказал Турчак.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакЗапорожская областьМелитопольРоссияГосдума РФЕдиная РоссияВ мире
 
 
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