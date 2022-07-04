https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800167363.html

"Люди должны жить свободно". Почему начались протесты в Узбекистане

"Люди должны жить свободно". Почему начались протесты в Узбекистане - РИА Новости, 04.07.2022

"Люди должны жить свободно". Почему начались протесты в Узбекистане

Власти Узбекистана сумели с минимальными жертвами урегулировать конфликт в Каракалпакстане, обострившийся на днях. В суверенной республике решили "защитить... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:12

2022-07-04T18:12

2022-07-04T18:35

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Узбекистана сумели с минимальными жертвами урегулировать конфликт в Каракалпакстане, обострившийся на днях. В суверенной республике решили "защитить автономию от посягательств центральной власти" и организовали массовые протесты. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.Почему протестовалиВ Ташкенте готовят изменения в конституцию. Одно из главных нововведений — провозглашение Узбекистана социальным государством. Вместе с тем в обнародованных 25 июня поправках говорилось, что Республика Каракалпакстан лишится статуса "суверенной", потеряет возможность выйти из Узбекистана с помощью референдума, окончательно передаст экономику в подчинение центральной власти, а депутаты местного заксобрания не смогут параллельно заседать в парламенте страны.По свидетельствам очевидцев, 1 июля на улицы Нукуса, столицы Каракалпакстана, вышли десятки тысяч человек, были попытки захватить административные здания. Начались столкновения с полицией. Результат — не меньше 18 погибших, 243 раненых, сообщил представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов. Пострадали 38 силовиков. К 4 июля в больницах находились 94 человека, некоторые — в критическом состоянии.По официальным данным, зачинщиком акции был журналист и блогер Даулетмурат Таджимуратов, разместивший в соцсетях видеообращение с призывом собраться на митинг перед парламентом. Его задержали, протестующие добились освобождения, но беспорядки не прекратились. На следующий день напали на блокпост в Нукусе, военный пост в Ходжалинском районе и международный аэропорт. В разных районах города подожгли грузовые автомобили, повредили мост через канал "Достлик" и еще несколько зданий.Задержали 516 человек, многих вскоре отпустили. А Таджимуратова обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана.Выход из ситуацииПрезидент Шавкат Мирзиеев лично прилетел в Нукус, чтобы разобраться в случившемся. Призвал отменить скандальные поправки, возмутился тем, что местное руководство не сообщало о негативной реакции населения."Почему вы не позвонили и не сказали, что люди были недовольны? Мне нужно будущее Каракалпакстана. Кому надо теперь позорить наш труд? Какова наша цель? Мы должны жить свободно. Люди должны жить свободно вне зависимости от национальности, религии и языка. Конституционная реформа осуществляется для улучшения жизни людей. Если жители Каракалпакстана недовольны, то ни одна статья никогда не изменится", — сказал глава государства.И напомнил, что за последние пять лет в бюджет Каракалпакстана направили около миллиарда долларов. Материальную помощь получили 65 тысяч семей. ВВП суверенной республики увеличился в три раза. Число детей в дошкольных учреждениях выросло с 32 до 75 процентов.Вместе с тем Мирзиеев подчеркнул, что правонарушители должны быть наказаны. До 2 августа ввели чрезвычайное положение, с девяти вечера до семи утра — комендантский час. Улицы будут патрулировать усиленные наряды полиции. Любые массовые акции запрещены, у населения временно изымут охотничье оружие. Въезд и выезд из республики также ограничили.Пустынная автономияКаракалпакстан занимает 37% территории Узбекистана, но проживают там лишь около двух миллионов человек, шесть процентов населения. Титульной нацией считаются каракалпаки — тюркский народ, который ближе всего к казахам и киргизам. Их 32% в республике. Примерно столько же узбеков, чуть меньше казахов (26%).В 1920-х Каракалпакстан был автономной областью Казахстана, с 1930-го по 1936-й входил в РСФСР. Затем эту административную единицу преобразовали в автономную советскую социалистическую республику и передали УзССР.В 1991-м каракалпаки переименовали край в суверенную республику. Сформировали правительство и даже избрали президента. Первый и последний человек, занимавший эту должность, — Даулетбай Шамшетов.Уже в 1993-м пост упразднили, передав функции главы республики председателю парламента, и подписали 20-летний договор с Узбекистаном. Независимость — только через референдум. Голосование можно провести хоть сейчас, однако смысла в этом не видят даже местные власти."Возврата не будет"Каракалпакстан — самый бедный регион Узбекистана. Здесь нет запасов воды (в 1990-х каждому выдавали ведро в сутки) и полезных ископаемых. Большая часть республики — пустыня."Мирзиеев не стал использовать методы своего предшественника Ислама Каримова — это свидетельствует о том, что Узбекистан отказывается от жесткой авторитарной власти. В противном случае жертв было бы не 18, а больше 180, как в Андижане в 2005-м", — считает эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов.Мирзиеев сразу заявлял, что возврата к прежнему не будет. Обещал улучшить отношения с внешним миром, привлечь инвестиции. Если бы президент сейчас нарушил слово, это сильно ударило бы по узбекистанской дипломатии.По мнению эксперта, с урегулированием конфликта в Нукусе никаких проблем возникнуть не должно. "Задержанных участников протеста показательно накажут, а с остальными договорятся", — уверен Куртов.Специалисты сходятся в том, что у Каракалпакстана нет перспектив обрести независимость. Экономически такое государство было бы совершенно нежизнеспособно. А соседние Казахстан и Туркмения не пожелают брать на себя ответственность за Нукус.

https://ria.ru/20220618/ssha-1796159359.html

https://ria.ru/20220520/tadzhikistan-1789567474.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html

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в мире, шавкат мирзиеев, ислам каримов, аждар куртов, казахстан, каракалпакстан, узбекистан, политика