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Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу - РИА Новости, 04.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220704/turisty-1800110669.html
Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу
Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу - РИА Новости, 04.07.2022
Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу
Российские туристы с 15 июля смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:29
2022-07-04T14:53
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
эстония
финляндия
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские туристы с 15 июля смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Свои сухопутные границы для всех открыла Эстония. Но россияне не могли приезжать в страну в качестве туристов из-за ограничений на российской границе. С 15 июля россияне смогут посещать Эстонию в том числе с туристическими целями. Аналогичная ситуация с Финляндией, которая также сняла ограничения на въезд для граждан третьих стран, включая Россию, но ограничения сохранялись на российской стороне", - сообщили в АТОР.В ассоциации отметили, что ранее ограничения по сухопутным границам снимались отдельными решениями правительства для въезда в Казахстан, Монголию, Грузию, Белоруссию. Также со своей стороны сняли ковидные ограничения на въезд через наземные пункты пропуска Латвия, Литва и Норвегия и Польша. В прочем, последняя все равно недоступна путешествующим по суше россиянам по политическим причинам."Закрытыми для туристов "той стороной" остаются сухопутные границы с Азербайджаном и Китаем. Но с российской стороны с 15 июля россияне смогут выезжать через наземную границу любой страны, которая эту границу откроет", - добавили в АТОР.Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако там отметили, что для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19, для других граждан они сохраняются.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), эстония, финляндия, россия
14:29 04.07.2022 (обновлено: 14:53 04.07.2022)
 
Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу

Российские туристы смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу с 15 июля

© Pixabay / Pixabay/jackmac34Таллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Pixabay / Pixabay/jackmac34
Таллин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские туристы с 15 июля смогут посещать Эстонию и Финляндию через сухопутную границу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Свои сухопутные границы для всех открыла Эстония. Но россияне не могли приезжать в страну в качестве туристов из-за ограничений на российской границе. С 15 июля россияне смогут посещать Эстонию в том числе с туристическими целями. Аналогичная ситуация с Финляндией, которая также сняла ограничения на въезд для граждан третьих стран, включая Россию, но ограничения сохранялись на российской стороне", - сообщили в АТОР.
В ассоциации отметили, что ранее ограничения по сухопутным границам снимались отдельными решениями правительства для въезда в Казахстан, Монголию, Грузию, Белоруссию. Также со своей стороны сняли ковидные ограничения на въезд через наземные пункты пропуска Латвия, Литва и Норвегия и Польша. В прочем, последняя все равно недоступна путешествующим по суше россиянам по политическим причинам.
"Закрытыми для туристов "той стороной" остаются сухопутные границы с Азербайджаном и Китаем. Но с российской стороны с 15 июля россияне смогут выезжать через наземную границу любой страны, которая эту границу откроет", - добавили в АТОР.
Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако там отметили, что для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19, для других граждан они сохраняются.
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