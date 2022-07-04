https://ria.ru/20220704/tiktok-1800154727.html

В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла о Бандере

В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла о Бандере - РИА Новости, 04.07.2022

В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла о Бандере

Администрация социальной сети TikTok заблокировала видеоинтервью с украинским послом в ФРГ Андреем Мельником, в котором он говорит о Степане Бандере, сообщила... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:58

2022-07-04T16:58

2022-07-04T17:03

в мире

андрей мельник

степан бандера

германия

украина

берлин (город)

tiktok

twitter

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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Администрация социальной сети TikTok заблокировала видеоинтервью с украинским послом в ФРГ Андреем Мельником, в котором он говорит о Степане Бандере, сообщила редакция сетевого СМИ Yung & Naive, которое проводило интервью с послом."Цензура журналистики: видео с Мельником о Бандере нарушает правила сообщества в Tiktok", - написала редакция Yung & Naive в Twitter.К сообщению прикреплен скриншот из канала Yung & Naive в TikTok, на котором изображено видео с Мельником и надписью "нарушение правил сообщества". Для остальных пользователей соцсети данное видео недоступно.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.

https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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