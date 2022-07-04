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В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла о Бандере - РИА Новости, 04.07.2022
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В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла о Бандере
В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла о Бандере - РИА Новости, 04.07.2022
В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла о Бандере
Администрация социальной сети TikTok заблокировала видеоинтервью с украинским послом в ФРГ Андреем Мельником, в котором он говорит о Степане Бандере, сообщила... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:58
2022-07-04T17:03
в мире
андрей мельник
степан бандера
германия
украина
берлин (город)
tiktok
twitter
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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Администрация социальной сети TikTok заблокировала видеоинтервью с украинским послом в ФРГ Андреем Мельником, в котором он говорит о Степане Бандере, сообщила редакция сетевого СМИ Yung &amp; Naive, которое проводило интервью с послом."Цензура журналистики: видео с Мельником о Бандере нарушает правила сообщества в Tiktok", - написала редакция Yung &amp; Naive в Twitter.К сообщению прикреплен скриншот из канала Yung &amp; Naive в TikTok, на котором изображено видео с Мельником и надписью "нарушение правил сообщества". Для остальных пользователей соцсети данное видео недоступно.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html
германия
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в мире, андрей мельник, степан бандера, германия, украина, берлин (город), tiktok, twitter, мид германии
16:58 04.07.2022 (обновлено: 17:03 04.07.2022)
 
В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла о Бандере

В TikTok заблокировали видео с высказываниями украинского посла Мельника о Бандере

© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Администрация социальной сети TikTok заблокировала видеоинтервью с украинским послом в ФРГ Андреем Мельником, в котором он говорит о Степане Бандере, сообщила редакция сетевого СМИ Yung & Naive, которое проводило интервью с послом.
"Цензура журналистики: видео с Мельником о Бандере нарушает правила сообщества в Tiktok", - написала редакция Yung & Naive в Twitter.
К сообщению прикреплен скриншот из канала Yung & Naive в TikTok, на котором изображено видео с Мельником и надписью "нарушение правил сообщества". Для остальных пользователей соцсети данное видео недоступно.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
МИД Германии принял к сведению заявления посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил в пятницу журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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В миреАндрей МельникСтепан БандераГерманияУкраинаБерлин (город)TikTokTwitterМИД Германии
 
 
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