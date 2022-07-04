https://ria.ru/20220704/stavropole-1800145486.html

На Ставрополье построят новую поликлинику

На Ставрополье построят новую поликлинику - РИА Новости, 04.07.2022

На Ставрополье построят новую поликлинику

В селе Арзгир Ставропольского края начинается строительство новой поликлиники в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и краевой программы модернизации первичного... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:47

2022-07-04T16:47

2022-07-04T16:47

ставропольский край

общество

строительство

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СТАВРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В селе Арзгир Ставропольского края начинается строительство новой поликлиники в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства."На возведение объекта выделено более 290 миллионов рублей, из которых порядка 30 миллионов – средства из бюджета края. Поликлиника рассчитана на 342 посещения в смену. Строительство будет идти около 15 месяцев. Сейчас осуществляется работа по передаче подрядчику строительной площадки", - приводится в сообщении комментарий и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко.В двухэтажном здании поликлиники разместят 19 кабинетов врачебного приема, круглосуточный кабинет неотложной помощи с отдельным входом, диагностические, хозяйственные и административные помещения. В отдельном блоке запроектирована клинико-диагностическая лаборатория. На прилегающей территории, которая будет благоустроена и озеленена, предусмотрено строительство двух площадок для отдыха инвалидов, стоянки для автомобилей персонала и посетителей, говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в 2021 году, на территории края сейчас строится 31 медучреждение. Половина из них находится в высокой степени готовности и может быть введена в эксплуатацию до конца лета.

https://ria.ru/20220621/gazifikatsiya-1797009672.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, строительство