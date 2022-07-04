https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800062455.html
В Кремле подчеркнули, что российская спецоперация идет по плану
В Кремле подчеркнули, что российская спецоперация идет по плану - РИА Новости, 04.07.2022
В Кремле подчеркнули, что российская спецоперация идет по плану
Спецоперация РФ на Украине идет по плану и продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:22
2022-07-04T12:22
2022-07-04T12:32
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине идет по плану и продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, то это в министерство обороны. Я лишь могу сказать: операция идет по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками", - ответил Песков на вопрос о том, стоит ли ожидать активизации действий союзных сил в ДНР и на харьковском направлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:22 04.07.2022 (обновлено: 12:32 04.07.2022)
В Кремле подчеркнули, что российская спецоперация идет по плану
Песков заявил, что российская спецоперация на Украине продвигается в соответствии с планом