https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051882.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2022 - РИА Новости, 04.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:52

2022-07-04T13:52

2022-07-04T13:52

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 04 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Народная милиция ЛНР будет участвовать в спецоперации даже после освобождения республики, об этом заявил представитель ведомства, капитан Иван Филипоненко. Союзные части России, ЛНР и ДНР ведут бои за город Северск.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 706 реактивных систем залпового огня, 3904 танка и других бронемашин, 3084 орудия полевой артиллерии и 4002 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика