https://ria.ru/20220704/sotskarta-1800126760.html
В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту
В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту - РИА Новости, 04.07.2022
В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту
Власти Московской области совместно с правительством Москвы разрабатывают вариант создания виртуальной социальной карты, сообщила на заседании правительства... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:22
2022-07-04T15:22
2022-07-04T15:22
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КРАСНОГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Власти Московской области совместно с правительством Москвы разрабатывают вариант создания виртуальной социальной карты, сообщила на заседании правительства Подмосковья вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.По ее словам, ежегодно в Московской области выдается до 120 тысяч новых социальных карт, с помощью которых доступен не только бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, но и скидки в магазинах и аптеках региона."Мы изучаем вопрос, чтобы сделать социальную карту виртуальной. Вместе с Москвой отрабатываем этот процесс", - сказала Каклюгина.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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