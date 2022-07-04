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В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту - РИА Новости, 04.07.2022
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В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту
В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту - РИА Новости, 04.07.2022
В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту
Власти Московской области совместно с правительством Москвы разрабатывают вариант создания виртуальной социальной карты, сообщила на заседании правительства... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:22
2022-07-04T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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москва
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КРАСНОГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Власти Московской области совместно с правительством Москвы разрабатывают вариант создания виртуальной социальной карты, сообщила на заседании правительства Подмосковья вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.По ее словам, ежегодно в Московской области выдается до 120 тысяч новых социальных карт, с помощью которых доступен не только бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, но и скидки в магазинах и аптеках региона."Мы изучаем вопрос, чтобы сделать социальную карту виртуальной. Вместе с Москвой отрабатываем этот процесс", - сказала Каклюгина.
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московская область (подмосковье), общество, москва
15:22 04.07.2022
 

В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
CC0 / /
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Власти Московской области совместно с правительством Москвы разрабатывают вариант создания виртуальной социальной карты, сообщила на заседании правительства Подмосковья вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
По ее словам, ежегодно в Московской области выдается до 120 тысяч новых социальных карт, с помощью которых доступен не только бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, но и скидки в магазинах и аптеках региона.
"Мы изучаем вопрос, чтобы сделать социальную карту виртуальной. Вместе с Москвой отрабатываем этот процесс", - сказала Каклюгина.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоМосква
 
 
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