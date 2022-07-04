https://ria.ru/20220704/sotskarta-1800126760.html

В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту

В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту - РИА Новости, 04.07.2022

В Подмосковье могут перейти на виртуальную соцкарту

Власти Московской области совместно с правительством Москвы разрабатывают вариант создания виртуальной социальной карты, сообщила на заседании правительства... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:22

2022-07-04T15:22

2022-07-04T15:22

новости подмосковья

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общество

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КРАСНОГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Власти Московской области совместно с правительством Москвы разрабатывают вариант создания виртуальной социальной карты, сообщила на заседании правительства Подмосковья вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.По ее словам, ежегодно в Московской области выдается до 120 тысяч новых социальных карт, с помощью которых доступен не только бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, но и скидки в магазинах и аптеках региона."Мы изучаем вопрос, чтобы сделать социальную карту виртуальной. Вместе с Москвой отрабатываем этот процесс", - сказала Каклюгина.

https://ria.ru/20220407/onlayn-1782386599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, москва