https://ria.ru/20220704/shkola-1800229575.html

В Саратовской области разрушается школа с плесенью на потолке

В Саратовской области разрушается школа с плесенью на потолке - РИА Новости, 04.07.2022

В Саратовской области разрушается школа с плесенью на потолке

Школа поселка Мунино Федоровского района Саратовской области критично разрушается, стоит без кровли, потолки покрылись плесенью, а местные жители бьют тревогу,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T23:38

2022-07-04T23:38

2022-07-04T23:38

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

саратовская область

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Школа поселка Мунино Федоровского района Саратовской области критично разрушается, стоит без кровли, потолки покрылись плесенью, а местные жители бьют тревогу, сообщили уполномоченные по правам ребенка и человека в регионе Татьяна Загородняя и Надежда Сухова."Через СМИ жители обратились по вопросу неудовлетворительного состояния школы, указав, что с 2020 года регулярно протекает кровля здания школы, из-за чего в классах и коридорах сыро и небезопасно для детей. Территория детского садика (подразделение школы) не огорожена, детская площадка отсутствует, прилегающая территория не убрана, вход в детсад небезопасен, особенно в зимнее время. Кроме того, было обращено внимание на снос многоквартирного дома. В ходе выезда доводы жителей подтвердились. По выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования", - написала Сухова в Telegram-канале.Как пояснила Загородняя, школа критично разрушается, на крыше отсутствует кровля."С 2020 года, по словам жителей, не проводится ремонт, а выделенные 2,25 миллиона рублей не использованы по назначению, истраченные 750 тысяч не были реализованы на выполнение качественных работ. В школе протекает крыша, третий этаж не работает, в кабинетах запах сырости, потолочные покрытия с эрозией и плесенью. На внешней части стены здания школы разрушено кирпичное перекрытие, что может привести к скорому прободению стены. Ограждение образовательного учреждения отсутствует...", - написала она в Telegram-канале.Детский омбудсмен со ссылкой на слова завуча школы указала, что местные власти запретили им обращаться к субподрядчикам, ремонтировавшим кровлю, когда крыша текла еще в период гарантийного срока после выполнения работ.По словам Загородней, также на сходе граждан поднимались вопросы защиты жилищных прав, связанных с необоснованным, по мнению жителей, сносом двух панельных домов.Она добавила, что взяла ситуацию под особый контроль и направит запросы в адрес областной прокуратуры, СК, управления Роспотребнадзора и главы региона.РИА Новости пока не располагает официальным комментарием руководства школы и местных властей по поводу данной ситуации.

https://ria.ru/20211008/plesen-1753611249.html

саратовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область