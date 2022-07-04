https://ria.ru/20220704/shkola-1800229575.html
В Саратовской области разрушается школа с плесенью на потолке
В Саратовской области разрушается школа с плесенью на потолке - РИА Новости, 04.07.2022
В Саратовской области разрушается школа с плесенью на потолке
Школа поселка Мунино Федоровского района Саратовской области критично разрушается, стоит без кровли, потолки покрылись плесенью, а местные жители бьют тревогу,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T23:38
2022-07-04T23:38
2022-07-04T23:38
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770004059_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_12208745fe5df925e5650f4132ce20ae.jpg
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Школа поселка Мунино Федоровского района Саратовской области критично разрушается, стоит без кровли, потолки покрылись плесенью, а местные жители бьют тревогу, сообщили уполномоченные по правам ребенка и человека в регионе Татьяна Загородняя и Надежда Сухова."Через СМИ жители обратились по вопросу неудовлетворительного состояния школы, указав, что с 2020 года регулярно протекает кровля здания школы, из-за чего в классах и коридорах сыро и небезопасно для детей. Территория детского садика (подразделение школы) не огорожена, детская площадка отсутствует, прилегающая территория не убрана, вход в детсад небезопасен, особенно в зимнее время. Кроме того, было обращено внимание на снос многоквартирного дома. В ходе выезда доводы жителей подтвердились. По выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования", - написала Сухова в Telegram-канале.Как пояснила Загородняя, школа критично разрушается, на крыше отсутствует кровля."С 2020 года, по словам жителей, не проводится ремонт, а выделенные 2,25 миллиона рублей не использованы по назначению, истраченные 750 тысяч не были реализованы на выполнение качественных работ. В школе протекает крыша, третий этаж не работает, в кабинетах запах сырости, потолочные покрытия с эрозией и плесенью. На внешней части стены здания школы разрушено кирпичное перекрытие, что может привести к скорому прободению стены. Ограждение образовательного учреждения отсутствует...", - написала она в Telegram-канале.Детский омбудсмен со ссылкой на слова завуча школы указала, что местные власти запретили им обращаться к субподрядчикам, ремонтировавшим кровлю, когда крыша текла еще в период гарантийного срока после выполнения работ.По словам Загородней, также на сходе граждан поднимались вопросы защиты жилищных прав, связанных с необоснованным, по мнению жителей, сносом двух панельных домов.Она добавила, что взяла ситуацию под особый контроль и направит запросы в адрес областной прокуратуры, СК, управления Роспотребнадзора и главы региона.РИА Новости пока не располагает официальным комментарием руководства школы и местных властей по поводу данной ситуации.
https://ria.ru/20211008/plesen-1753611249.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770004059_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_f0ed7820e05d86ae72bc75b6cdff5757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область
В Саратовской области разрушается школа с плесенью на потолке
Саратовские омбудсмены заинтересовались разрушающейся школой с плесенью на потолке
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости.
Школа поселка Мунино Федоровского района Саратовской области критично разрушается, стоит без кровли, потолки покрылись плесенью, а местные жители бьют тревогу, сообщили
уполномоченные по правам ребенка и человека в регионе Татьяна Загородняя и Надежда Сухова.
"Через СМИ жители обратились по вопросу неудовлетворительного состояния школы, указав, что с 2020 года регулярно протекает кровля здания школы, из-за чего в классах и коридорах сыро и небезопасно для детей. Территория детского садика (подразделение школы) не огорожена, детская площадка отсутствует, прилегающая территория не убрана, вход в детсад небезопасен, особенно в зимнее время. Кроме того, было обращено внимание на снос многоквартирного дома. В ходе выезда доводы жителей подтвердились. По выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования", - написала Сухова в Telegram-канале.
Как пояснила Загородняя, школа критично разрушается, на крыше отсутствует кровля.
"С 2020 года, по словам жителей, не проводится ремонт, а выделенные 2,25 миллиона рублей не использованы по назначению, истраченные 750 тысяч не были реализованы на выполнение качественных работ. В школе протекает крыша, третий этаж не работает, в кабинетах запах сырости, потолочные покрытия с эрозией и плесенью. На внешней части стены здания школы разрушено кирпичное перекрытие, что может привести к скорому прободению стены. Ограждение образовательного учреждения отсутствует...", - написала она в Telegram-канале.
Детский омбудсмен со ссылкой на слова завуча школы указала, что местные власти запретили им обращаться к субподрядчикам, ремонтировавшим кровлю, когда крыша текла еще в период гарантийного срока после выполнения работ.
По словам Загородней, также на сходе граждан поднимались вопросы защиты жилищных прав, связанных с необоснованным, по мнению жителей, сносом двух панельных домов.
"При этом отсутствуют документы. Нет акта о признании дома аварийным, нет нормативного акта главы Федоровского района о выселении людей, изъятии объектов недвижимого имущества. Не заключено соглашение с условиями предоставления компенсации за жилое помещение. До настоящего времени люди живут без поддержки и выплат, гарантированных законодательством. Что произошло? Почему допущены вопиющие нарушения?...", - пояснила она.
Она добавила, что взяла ситуацию под особый контроль и направит запросы в адрес областной прокуратуры, СК
, управления Роспотребнадзора
и главы региона.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием руководства школы и местных властей по поводу данной ситуации.