https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800123814.html

Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям

Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям

Усилия по противостоянию санкциям дают положительные результаты, Россия и Казахстан предпринимают действенные меры по защите двустороннего взаимодействия,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:08

2022-07-04T15:08

2022-07-04T15:39

санкции в отношении россии

россия

казахстан

экономика

михаил мишустин

алихан смаилов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Усилия по противостоянию санкциям дают положительные результаты, Россия и Казахстан предпринимают действенные меры по защите двустороннего взаимодействия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Совместно с казахстанскими партнёрами мы предпринимаем действенные меры, направленные на защиту двустороннего взаимодействия от влияния, в том числе, нелегитимных экономических санкций недружественных государств в отношении России. Эти усилия дают положительные результаты, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества", - сказал глава правительства РФ на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым.Мишустин отметил, что в прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень, превысив 25 миллиардов долларов. В январе-апреле текущего года его объем вырос еще на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 8 миллиардов долларов, добавил он."Но конечно, необходимо наращивать эти показатели за счет создания новых цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в мирном атоме, в транспортной инфраструктуре, в цифровой экономике", - добавил Мишустин. Хорошую основу для этого, по его словам, создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов двух стран.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, казахстан, экономика, михаил мишустин, алихан смаилов