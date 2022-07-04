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Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям
Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям
Усилия по противостоянию санкциям дают положительные результаты, Россия и Казахстан предпринимают действенные меры по защите двустороннего взаимодействия,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:08
2022-07-04T15:39
санкции в отношении россии
россия
казахстан
экономика
михаил мишустин
алихан смаилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Усилия по противостоянию санкциям дают положительные результаты, Россия и Казахстан предпринимают действенные меры по защите двустороннего взаимодействия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Совместно с казахстанскими партнёрами мы предпринимаем действенные меры, направленные на защиту двустороннего взаимодействия от влияния, в том числе, нелегитимных экономических санкций недружественных государств в отношении России. Эти усилия дают положительные результаты, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества", - сказал глава правительства РФ на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым.Мишустин отметил, что в прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень, превысив 25 миллиардов долларов. В январе-апреле текущего года его объем вырос еще на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 8 миллиардов долларов, добавил он."Но конечно, необходимо наращивать эти показатели за счет создания новых цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в мирном атоме, в транспортной инфраструктуре, в цифровой экономике", - добавил Мишустин. Хорошую основу для этого, по его словам, создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов двух стран.
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санкции в отношении россии, россия, казахстан, экономика, михаил мишустин, алихан смаилов
15:08 04.07.2022 (обновлено: 15:39 04.07.2022)
 
Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям

Мишустин заявил, что усилия по противостоянию санкциям дают положительные результаты

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки Иннопром-2022 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2022"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Усилия по противостоянию санкциям дают положительные результаты, Россия и Казахстан предпринимают действенные меры по защите двустороннего взаимодействия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Совместно с казахстанскими партнёрами мы предпринимаем действенные меры, направленные на защиту двустороннего взаимодействия от влияния, в том числе, нелегитимных экономических санкций недружественных государств в отношении России. Эти усилия дают положительные результаты, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества", - сказал глава правительства РФ на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым.
Мишустин отметил, что в прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень, превысив 25 миллиардов долларов. В январе-апреле текущего года его объем вырос еще на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 8 миллиардов долларов, добавил он.
"Но конечно, необходимо наращивать эти показатели за счет создания новых цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в мирном атоме, в транспортной инфраструктуре, в цифровой экономике", - добавил Мишустин. Хорошую основу для этого, по его словам, создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов двух стран.
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Санкции в отношении РоссииРоссияКазахстанЭкономикаМихаил МишустинАлихан Смаилов
 
 
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