https://ria.ru/20220704/provokatsiya-1800216698.html

Украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области

Украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области

Украинские нацисты намерены взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах, сообщил в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:38

2022-07-04T21:38

2022-07-04T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские нацисты намерены взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал генерал.Он добавил, что подобные действия киевских властей снова демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

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Наталья Макарова

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев