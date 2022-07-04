https://ria.ru/20220704/provokatsiya-1800216698.html
Украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области
Украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области
Украинские нацисты намерены взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах, сообщил в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:38
2022-07-04T21:38
2022-07-04T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские нацисты намерены взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал генерал.Он добавил, что подобные действия киевских властей снова демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:38 04.07.2022 (обновлено: 22:11 04.07.2022)
Украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области
Минобороны заявило, что украинские нацисты заминировали мосты в Сумской области