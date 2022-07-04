https://ria.ru/20220704/promyshlennost-1800115476.html

Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет

Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в сжатые сроки построить технологический суверенитет. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:46

2022-07-04T14:46

2022-07-04T14:46

экономика

россия

михаил мишустин

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в сжатые сроки построить технологический суверенитет."Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет", - сказал он на пленарной сессии "Иннопром-2022".Мишустин отметил, что для продолжения индустриализации страны и ускорения развития отечественных наукоемких производств потребуется сформировать новые принципы и новые подходы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, иннопром