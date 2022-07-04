https://ria.ru/20220704/promyshlennost-1800115476.html
Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет
Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в сжатые сроки построить технологический суверенитет. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:46
2022-07-04T14:46
2022-07-04T14:46
экономика
россия
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в сжатые сроки построить технологический суверенитет."Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет", - сказал он на пленарной сессии "Иннопром-2022".Мишустин отметил, что для продолжения индустриализации страны и ускорения развития отечественных наукоемких производств потребуется сформировать новые принципы и новые подходы.
https://ria.ru/20220704/izolyatsiya-1800112977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, иннопром
Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет
Премьер-министр Мишустин призвал в сжатые сроки построить промышленный суверенитет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в сжатые сроки построить технологический суверенитет.
"Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет", - сказал он на пленарной сессии "Иннопром-2022".
Мишустин отметил, что для продолжения индустриализации страны и ускорения развития отечественных наукоемких производств потребуется сформировать новые принципы и новые подходы.