https://ria.ru/20220704/pozdravlenie-1800062347.html

Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости

Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости - РИА Новости, 04.07.2022

Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости

Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американских граждан с Днем независимости, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:22

2022-07-04T12:22

2022-07-04T13:16

владимир путин

политика

сша

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американских граждан с Днем независимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", — сказал представитель Кремля.Как пояснил Песков, такое решение связано с тем, что этот год стал "кульминацией" недружественной политики Вашингтона в отношении Москвы. В таких условиях направление поздравления вряд ли будет целесообразным, заключил пресс-секретарь президента.Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала спецоперации на Украине.Как сообщили в американском минфине, США и их союзники за последние сто дней заморозили связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220704/ssha-1799945182.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, сша, дмитрий песков