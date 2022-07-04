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Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости - РИА Новости, 04.07.2022
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Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости
Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости - РИА Новости, 04.07.2022
Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости
Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американских граждан с Днем независимости, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:22
2022-07-04T13:16
владимир путин
политика
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американских граждан с Днем независимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", — сказал представитель Кремля.Как пояснил Песков, такое решение связано с тем, что этот год стал "кульминацией" недружественной политики Вашингтона в отношении Москвы. В таких условиях направление поздравления вряд ли будет целесообразным, заключил пресс-секретарь президента.Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала спецоперации на Украине.Как сообщили в американском минфине, США и их союзники за последние сто дней заморозили связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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владимир путин, политика, сша, дмитрий песков
12:22 04.07.2022 (обновлено: 13:16 04.07.2022)
 
Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости

Песков: Путин не будет в этом году поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американских граждан с Днем независимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", — сказал представитель Кремля.
Как пояснил Песков, такое решение связано с тем, что этот год стал "кульминацией" недружественной политики Вашингтона в отношении Москвы. В таких условиях направление поздравления вряд ли будет целесообразным, заключил пресс-секретарь президента.
Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала спецоперации на Украине.
Как сообщили в американском минфине, США и их союзники за последние сто дней заморозили связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Празднование Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 08:00
Американцы отмечают один из последних Дней независимости
 
Владимир ПутинПолитикаСШАДмитрий Песков
 
 
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