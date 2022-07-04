https://ria.ru/20220704/pozdravlenie-1800062347.html
Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости
Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости - РИА Новости, 04.07.2022
Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости
Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американских граждан с Днем независимости, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:22
2022-07-04T12:22
2022-07-04T13:16
владимир путин
политика
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американских граждан с Днем независимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", — сказал представитель Кремля.Как пояснил Песков, такое решение связано с тем, что этот год стал "кульминацией" недружественной политики Вашингтона в отношении Москвы. В таких условиях направление поздравления вряд ли будет целесообразным, заключил пресс-секретарь президента.Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала спецоперации на Украине.Как сообщили в американском минфине, США и их союзники за последние сто дней заморозили связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220704/ssha-1799945182.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, сша, дмитрий песков
12:22 04.07.2022 (обновлено: 13:16 04.07.2022)
Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости
Песков: Путин не будет в этом году поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости