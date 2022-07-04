https://ria.ru/20220704/posolstvo-1800109107.html
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии - РИА Новости, 04.07.2022
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:22
2022-07-04T14:22
2022-07-04T14:33
россия
болгария
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.
https://ria.ru/20220704/vysylka-1800106521.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, болгария, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, санкции в отношении россии
14:22 04.07.2022 (обновлено: 14:33 04.07.2022)
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Лавров: после высылки дипломатов посольство России в Болгарии работать не может