https://ria.ru/20220704/posolstvo-1800109107.html

Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии

Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии - РИА Новости, 04.07.2022

Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии

Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:22

2022-07-04T14:22

2022-07-04T14:33

россия

болгария

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

https://ria.ru/20220704/vysylka-1800106521.html

россия

болгария

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, болгария, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, санкции в отношении россии