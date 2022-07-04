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Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии - РИА Новости, 04.07.2022
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Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии - РИА Новости, 04.07.2022
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:22
2022-07-04T14:33
россия
болгария
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.
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россия, болгария, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, санкции в отношении россии
14:22 04.07.2022 (обновлено: 14:33 04.07.2022)
 
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии

Лавров: после высылки дипломатов посольство России в Болгарии работать не может

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике БолгарииПосольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 14:16
София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров
 
РоссияБолгарияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваСанкции в отношении России
 
 
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