https://ria.ru/20220704/obvinenie-1800231441.html

Российский художник обвинил коллегу из Египта в плагиате

Российский художник обвинил коллегу из Египта в плагиате - РИА Новости, 04.07.2022

Российский художник обвинил коллегу из Египта в плагиате

Российский художник Георгий Курасов заявил РИА Новости, что его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро в Каире, но под авторством... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T23:57

2022-07-04T23:57

2022-07-04T23:57

гада вали

египет

россия

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КАИР, 4 июл - РИА Новости. Российский художник Георгий Курасов заявил РИА Новости, что его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро в Каире, но под авторством египетской художницы, артист обратился к юристам за помощью.Речь идет о четырех работах, украсивших стены станции метро "Женский факультет" на востоке египетской столицы, открытой в 2014 году. По словам Курасова, египетский художник Гада Вали "сделала на компьютере коллаж из моих картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию, некоторые фигуры развернув зеркально и изменив цвет".Также, как утверждает Курасов, египтянка добавила очень известные (не его) изображения Крылатой богини и Изиды. "Всё остальное взяла у меня. Это очень бросается в глаза, потому что я не копирую древние египетские изображения, я создаю свои композиции, стилизованные под древние. Этого, видимо, не учла автор проекта в метро, я думаю, она была уверена, что я тоже копирую древние изображения", - рассказал художник.Он отметил, что аксессуары для композиции - жезл и ваза - были заимствованы Гадой Вали из картины "Пенелопа", "которая к Египту не имеет никакого отношения, это греческий миф". Греческую амфору художник стилизовал, а жезл вообще придумал."Я был в шоке, когда увидел это творчество в метро. С одной стороны приятно, что мои картины известны в Египте, а также изображения моей жены (все женщины на моих картинах это Зина). С другой - крайнее возмущение. Мои картины довольно часто используют дизайнеры, но всегда просят разрешение и упоминают моё начальное авторство", - поделился Курасов.По его словам, к нему никто не обратился и даже не упомянул имя. Египетская коллега также до сих пор не выходила на контакт, "чтобы хотя бы извиниться".При этом с Курасовым связалась египетская юридическая фирма, он дал согласие на сотрудничество с ними."А вообще, я хочу выразить признательность гражданам Египта, которые сообщили мне об этом, пишут слова поддержки и возмущены. Честно говоря, я не ожидал такого отклика, и очень тронут", - подчеркнул Курасов. На его странице в Facebook * десятки комментариев от египтян, подавляющее большинство которых извиняются за инцидент и подчеркивают, что его работы лучше предположительного плагиата.РИА Новости пока не располагает комментарием художницы Гады Вали по поводу данной ситуации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220406/plagiat-1781969526.html

https://ria.ru/20220114/elki-1767798012.html

египет

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гада вали, египет, россия