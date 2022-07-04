https://ria.ru/20220704/obstrel-1800123963.html

ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов

ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов - РИА Новости, 04.07.2022

ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов

Украинские войска выпустили по территории ДНР к 15.00 мск уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:09

2022-07-04T15:09

2022-07-04T15:25

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР к 15.00 мск уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что за минувшие сутки украинские войска выпустили по ДНР более 270 снарядов."За сегодняшний день по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) противник выпустил 403 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/donetsk-1800103844.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина