https://ria.ru/20220704/obstrel-1800123963.html
ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов
ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов - РИА Новости, 04.07.2022
ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов
Украинские войска выпустили по территории ДНР к 15.00 мск уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:09
2022-07-04T15:09
2022-07-04T15:25
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР к 15.00 мск уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что за минувшие сутки украинские войска выпустили по ДНР более 270 снарядов."За сегодняшний день по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) противник выпустил 403 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/donetsk-1800103844.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
15:09 04.07.2022 (обновлено: 15:25 04.07.2022)
ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов
ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град"